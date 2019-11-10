Гарик Харламов и Кристина Асмус рассказали о способностях дочери

Гарик Харламов
и Кристина Асмус
впервые поучаствовали в семейной фотосессии вместе со своей дочерью Настей. В интервью журналу «Hello!»
пара рассказала о воспитании ребенка, публичности и выборе будущей профессии.
Гарик и Кристина объяснили, почему так редко освещают семейную жизнь. Они признались, что стараются разделять личное и публичное и не привыкли «доказывать», что живут в счастливом браке. По этой же причине пара долго не показывала общественности дочку Настю.
«Мы и отношениями практически не делимся. Редко вместе ходим на мероприятия, даем интервью и выкладываем совместные фото. Из-за этого нам часто приписывают проблемы в браке, но нам все равно. Пиар из нашего союза нам не нужен, мы и так достаточно публично живем, поэтому личную жизнь хотим оставить себе - доказывать что-либо мы никому не собираемся. Настю тоже хотелось скрыть от посторонних глаз, но я не думала, что это так затянется. Не показывать ребенка как можно дольше было инициативой Гарика, но в какой-то момент ему надоели вопросы, все ли в порядке с дочкой. И он сдался».
Кристина рассказала о хобби дочери и ее способностях: «Настя любит петь, танцевать, выступать, записывать видео. Она была инициатором того, чтобы я завела ей собственный Instagram. Теперь вместе ставим лайки, общаемся, смотрим stories. Она очень умная девочка: уже в два года учила по семь четверостиший, учителя и знакомые были в шоке. У нее и к языкам большие способности».
Гарик Харламов отметил, что его дочь обладает актерскими задатками, Кристина Асмус же заявила, что не хочет, чтоб Настя стала актрисой: «Актерская профессия очень сложная, зависимая. В театральный институт конкурс 800 человек на место. Причем поступление еще ничего не гарантирует. Многие мои однокурсники, подававшие большие надежды, занялись другим делом. В театр устроиться невозможно, если у мастера курса нет своего театра. В кино тоже везет далеко не всем: слишком сильная конкуренция. Также нужно фанатично любить свое дело, просто потусоваться - не вариант. Быть актером очень тяжело эмоционально».
Харламов добавил, что дочери от него перешла особенность тяжело просыпаться по утрам. Ранее Гарик уже снимал шуточное видео, в котором акцентировал внимание на том, что много спит.
«Мне кажется, единственное, что Насте перешло от меня - это особенность тяжело вставать по утрам. Я не могу рано подниматься с кровати: мне надо понять, кто я, что я, где я. Съемки Comedy Сlub у нас, например, начинаются в час дня. Это для меня просто кошмар! И вопрос не в том, чтобы вовремя проснуться и доехать, а в том, как стать юмористом в час дня. Это непросто».
Кстати, снимать веселые блоги – тоже семейная черта. Настя обожает повторять за папой и даже снимает собственные видеоблоги, как утверждает Асмус.
«Она у нас действительно очень веселая. Когда ей исполнилось два года, они с Гариком стали записывать совместные видеоблоги. Не для публикации - для себя. Она каждый раз представляется разными именами: Анфисой Клетковной или Сандрой Облаковой. Сама все придумывает и такие шутки выдает - мы потом, когда смотрим, валяемся».