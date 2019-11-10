Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Гарик Харламов и Кристина Асмус рассказали о способностях дочери

10 ноября
2019 год

Лайфстайл >>
10 ноября 2019
Гарик Харламов и Кристина Асмус впервые поучаствовали в семейной фотосессии вместе со своей дочерью Настей. В интервью журналу «Hello!» пара рассказала о воспитании ребенка, публичности и выборе будущей профессии.

Гарик Харламов и Кристина Асмус рассказали о способностях дочери

Гарик и Кристина объяснили, почему так редко освещают семейную жизнь. Они признались, что стараются разделять личное и публичное и не привыкли «доказывать», что живут в счастливом браке. По этой же причине пара долго не показывала общественности дочку Настю.

«Мы и отношениями практически не делимся. Редко вместе ходим на мероприятия, даем интервью и выкладываем совместные фото. Из-за этого нам часто приписывают проблемы в браке, но нам все равно. Пиар из нашего союза нам не нужен, мы и так достаточно публично живем, поэтому личную жизнь хотим оставить себе - доказывать что-либо мы никому не собираемся. Настю тоже хотелось скрыть от посторонних глаз, но я не думала, что это так затянется. Не показывать ребенка как можно дольше было инициативой Гарика, но в какой-то момент ему надоели вопросы, все ли в порядке с дочкой. И он сдался».

Гарик Харламов и Кристина Асмус рассказали о способностях дочери

Кристина рассказала о хобби дочери и ее способностях: «Настя любит петь, танцевать, выступать, записывать видео. Она была инициатором того, чтобы я завела ей собственный Instagram. Теперь вместе ставим лайки, общаемся, смотрим stories. Она очень умная девочка: уже в два года учила по семь четверостиший, учителя и знакомые были в шоке. У нее и к языкам большие способности».

Гарик Харламов отметил, что его дочь обладает актерскими задатками, Кристина Асмус же заявила, что не хочет, чтоб Настя стала актрисой: «Актерская профессия очень сложная, зависимая. В театральный институт конкурс 800 человек на место. Причем поступление еще ничего не гарантирует. Многие мои однокурсники, подававшие большие надежды, занялись другим делом. В театр устроиться невозможно, если у мастера курса нет своего театра. В кино тоже везет далеко не всем: слишком сильная конкуренция. Также нужно фанатично любить свое дело, просто потусоваться - не вариант. Быть актером очень тяжело эмоционально».

Гарик Харламов и Кристина Асмус рассказали о способностях дочери

Харламов добавил, что дочери от него перешла особенность тяжело просыпаться по утрам. Ранее Гарик уже снимал шуточное видео, в котором акцентировал внимание на том, что много спит.

«Мне кажется, единственное, что Насте перешло от меня - это особенность тяжело вставать по утрам. Я не могу рано подниматься с кровати: мне надо понять, кто я, что я, где я. Съемки Comedy Сlub у нас, например, начинаются в час дня. Это для меня просто кошмар! И вопрос не в том, чтобы вовремя проснуться и доехать, а в том, как стать юмористом в час дня. Это непросто».

Кстати, снимать веселые блоги – тоже семейная черта. Настя обожает повторять за папой и даже снимает собственные видеоблоги, как утверждает Асмус.

«Она у нас действительно очень веселая. Когда ей исполнилось два года, они с Гариком стали записывать совместные видеоблоги. Не для публикации - для себя. Она каждый раз представляется разными именами: Анфисой Клетковной или Сандрой Облаковой. Сама все придумывает и такие шутки выдает - мы потом, когда смотрим, валяемся».
версия для печати
Ссылки по теме
«Меня четвертуют за то, что я вообще этим делюсь»: Кристина Асмус о сложных отношениях с родителями
Гарик Харламов показал поклонникам, как живет без жены
Поиск по меткам
любовьоткровениесемья
персоны
Кристина АсмусГарик Харламов

фотографии >>
Гарик Харламов и Кристина Асмус рассказали о способностях дочери фотографии
Гарик Харламов и Кристина Асмус рассказали о способностях дочери фотографии
Гарик Харламов и Кристина Асмус рассказали о способностях дочери фотографии
Гарик Харламов и Кристина Асмус рассказали о способностях дочери фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Александр Купцов
6 ноября ушёл из жизни актёр Александр Купцов.
Пётр Смидович
5 ноября скончался актёр Пётр Смидович.
Виталий Жигалин
5 ноября ушёл из жизни актёр Виталий Жигалин.
Раиса Мухамедьярова
5 ноября ушла из жизни актриса Раиса Мухамедьярова.

День рождения >>

Александр Аравушкин
Ефим Березин
Алексей Борзунов
Олеся Железняк
Эдуард Изотов
Слава Красовская
Павел Кузьмин
Юрий Лагута
Анна Пескова
Биби Андерсон
Леонардо ДиКаприо
Анджей Лапицкий
Деми Мур
Пэт О'Брайен
Роберт Райан
Клифтон Уэбб
все родившиеся 11 ноября >>

Афиша кино >>

Мой друг Иван Лапшин
драма, экранизация
СССР, 1984
Малыш
комедия, семейное кино
США, 1921
Двое
драма, приключения
Россия, 2018
Идеальный пациент
исторический фильм, триллер
Швеция, 2019
Матиас и Максим
драма
Канада, 2019
Мидуэй
военный фильм, драма, исторический фильм, триллер
Гонконг, Китай, США, 2019
Последний бросок
США, 2019
Ford против Ferrari
биография, боевик, драма, спортивный фильм, экранизация
США, 2019
Ангелы Чарли
боевик, комедия, приключения
США, 2019
Грех
биография, драма, исторический фильм
Италия, Россия, 2019
Москва-Руаян, или что творят женщины
комедия
Франция, 2018
Стражи Арктики
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Великобритания, Канада, США, Южная Корея, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

«Душа»
Ролики фильмов
«Душа»
Вы когда-нибудь задумывались о том, как и где зарождаются ваши желания, мечты и потребности?
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен