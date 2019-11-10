Скандалы века: Клептомания, подкуп, кислотная атака и другие подвиги звёзд шоу-бизнеса

2019 год подходит к концу, давая нам повод оглянуться и подвести итоги первого двадцатилетия 21 века. Кино-театр.ру
не смог отказать себе в постыдном удовольствии поднять со дна коллективной памяти одни из самых громких и затяжных скандалов шоу-бизнеса, прогремевшие в 21 веке по обе стороны Атлантики.
Клептомания Вайноны Райдер
В 1990-е годы Вайнона Райдер
была одной из самых заметных молодых актрис Голливуда, на счету которой уже имелись роли в фильмах Тима Бёртона
, Фрэнсиса Форда Копполы
и Джима Джармуша
. Но в начале 2000-х её популярность резко сошла на нет, причиной чему послужило достаточно необычное пристрастие - клептомания. 12 декабря 2001 года Вайнону арестовали за попытку кражи одежды и аксессуаров общей стоимостью 5, 5 тысяч долларов в одном из бутиков в Беверли Хиллз. Окружной прокурор Лос-Анджелеса выдвинул против актрисы обвинения по четырем статьям. В итоге актриса была осуждена за кражу в крупных размерах, за воровство в магазинах и вандализм. Но оправдана по обвинению в краже со взломом. Также во время судебного разбирательства выяснилось, что Вайнона принимает наркотические вещества без врачебных рецептов. В декабре 2002 года актрису приговорили к 3 годам условно, 480 часам общественных работ, выплате штрафа в размере 3700 долларов и компенсации пострадавшему магазину в размере 6355 долларов. Также актрису обязали получить психологическую помощь в решении проблем с клептоманией и наркотиками.
Эта репутационная потеря не могла не отразиться на карьере Вайноны. Режиссеры готовы были продолжать с ней сотрудничество, но на бюрократическом уровне это было практически невозможно. В 2003 году Вуди Аллен
хотел пригласить её на роль в фильме «Мелинда и Мелинда»
, но его руки были связаны из-за отказа страховых компаний выписывать ей полис. Аллен признался, что это обстоятельство разбивало ему сердце: «Я уже работал с Вайноной раньше
(в фильме «Знаменитость» - прим. ред.), думал, что она идеально подходит на новую роль, и очень хотел поработать с ней снова»
.
Антисемитизм Мэла Гибсона
В июле 2006 года дорожная полиция задержала австралийского актёра Мэла Гибсона
за превышение скорости и вождение в пьяном виде. И если бы актёр держал язык за зубами, ему бы наверняка удалось избежать многолетнего изгнания из Голливуда. Но, к большому удивлению задержавших его офицеров, Гибсон сначала пытался выяснить у полицейских, не евреи-ли они часом, а затем принялся разглагольствовать о том, что именно евреи и никто другой ответственны за все войны в мире. В этой диффамации также проскочило обидное для женщины-полицейского прозвище «сахарные сиськи». Все эти откровения были прилежно запротоколированы и записаны на пленку. Сколько бы публичных извинений Гибсон не принес впоследствии, Голливуд не смог простить актёру этой выходки и забыл его на целых десять лет.
Впрочем, не так давно Гибсон, подобно Сизифу, снова принялся толкать булыжник своей карьеры в гору.
Человек-Скандал Чарли Шин
Мало кто в Голливуде может соревноваться с Чарли Шином
за звание enfant terrible. Последнее, с чем ассоциируются его имя в 21 веке - это его роли в кино. Имя Чарли стало синонимом дерзких высказываний на грани безумия и репутационного самоубийства. В отличие от своих коллег, Чарли никогда не извинялся за свои грехи, напротив, он ими бравировал, возводя свое пристрастие к наркотикам, алкоголю и сексу в ранг легендарных приключений. Мифы о похождениях Чарли начали блуждать в информационном пространстве ещё в в конце прошлого столетия. В 1990 году в прессе ходили слухи, что в пылу ссоры Чарли якобы прострелил руку своей невесте Келли Престо
н. В том же году Чарли в первый (и далеко не последний раз) угодил в реабилитационный центр. В 1996 году Чарли арестовали за нападение - он разбил губу порноактрисе Бриттани Эшланд
, за что поплатился двумя годами условно и штрафом в 2800 долларов. В 2005 году после трёх лет брака от Чарли ушла актриса Дениз Ридардс
, которой надоели его всевозможные аддикции, рандеву с проститутками и азартные игры. В 2009 году Чарли был арестован за угрозы физической расправы в адрес жены Брук Мюллер
, с которой он прожил чуть больше года. После этой истории Шин опять улёгся в рехаб, по выходе из которого, нанюхавшись своего любимого кокаина и глотнув водки, устроил погром в отеле «Плаза». Надо сказать, что все эти подвиги Шин успешно совмещал с работой, став самым высокооплачиваемым актером телесериалов. Шин снимался в сериале «Два с половиной человека»
с 2003 года за баснословные гонорары от 1 до 2 миллионов долларов за эпизод. Но его образ жизни и связанные с ним постоянные госпитализации вынудили студию Warner приостановить съёмки сериала в 2011 году. Против ожиданий студии, Чарли использовал этот перерыв не на решение проблем с зависимостью, а на то, чтобы забить побольше гвоздей в крышку гроба собственной карьеры. Чарли выступил на радиошоу Алекса Джонса
с оскорблениями в адрес шоураннера и продюсера «Двух с половиной человек» Чака Лорри
. За что и был экстренно уволен с шоу и заменен Эштоном Кутчером
.
За этим последовали гомофобные высказывания, признание в бисексуальности, неподтвержденные обвинения Шина в изнасиловании и попытке убийства. Одной из последних выходок Шина стало официальное признание в ноябре 2015 года. Чарли заявил, что вот уже четыре года он живет с ВИЧ, что не мешало ему иметь незащищенный с секс с несколькими половыми партнерами, которых он не удосужился предупредить о своём недуге. Естественно, на Чарли посыпалось несколько судебных исков от бывших партнёрш.
Отлучение Ларса фон Триера от Каннского кинофестиваля
В 2011 году приехав на Каннский кинофестиваль со своим фильмом «Меланхолия»
, датский режиссер Ларс фон Триер
не подозревал, что это закончится 6-летним изгнанием с Лазурного Берега. На пресс-конференции, посвященной фильму, Триер отметил, что при создании фильма вдохновлялся германским романтизмом. Один из журналистов зацепился за эту фразу и спросил режиссёра о его немецких корнях и нацистской эстетике. В ответ на это Триер заявил: «Что я могу сказать? Я понимаю Гитлера. Что-то он делал абсолютно неправильно, это факт. Но вот я представляю, как он сидит в бункере, уже в самом конце. Я просто хочу сказать: я прекрасно понимаю этого человека, его чувства. Он, конечно, не то чтобы отличный парень, но все же я ему сочувствую»
. При этом Триер успел добавить, что не имеет ничего против евреев и осуждает Холокост, но маховик медиа был уже запущен. Разгневанная пресса разорвала режиссёра в клочья, вынудив совет директоров фестиваля на подобающую реакцию. На следующий же день совет официально провозгласил Триера персоной нон-грата. Слабым утешением Триеру мог послужить тот факт, что он стал первым режиссёром в истории фестиваля, включенным в черный список. Срок годности наказания истёк в 2018 году, когда Триер приехал в Канны с фильмом «Дом, который построил Джек»
.
Кислотная атака на Сергея Филина
За минувшее двадцатилетие даже Большой Театр не избежал скандальных историй. Но один из самых вопиющих случаев в истории театра произошел в январе 2013 года, когда на художественного руководителя балетной труппы Сергея Филина
было совершено нападение. Неизвестный поджидал Филина возле его дома на Троицкой улице и облил лицо артиста серной кислотой. Впоследствие выяснилось, что за организацию атаки ответственен артист Большого Театра Павел Дмитриченко
, а исполнителем был его сосед по дачному кооперативу ГАБТа Юрий Заруцкий
. В ходе разбирательств под подозрение попал даже Николай Цискаридзе
, но никаких доказательств о его причастности к этому делу не нашли. Дмитриченко сразу признал вину, но заявил, что ничего не платил Заруцкому и был не в курсе выбранного им метода расправы. Мотивом для нападения послужила личная неприязнь. В декабре 2013 года Дмитриченко был признан виновным в организации покушения и приговорён к 6 годам колонии строгого режима, которые позже были сокращены до полугода. Филин перенес несколько операций по пересадке кожи и более десятка операций на глазах, но зрение ему удалось спасти лишь частично.
Большой Голливудский Взлом
В августе 2014 года Кирстен Данст
, Дженнифер Лоуренс
, Кейли Куоко
и другие знаменитости преимущественно женского пола дополнительно прославились «благодаря» своим откровенным фотографиям, которые были опубликованы на сайте 4chan. Более 100 звезд разного калибра стали жертвами двух хакеров, взломавших их аккаунты на iCloud. Коллекция из почти 500 снимков интимного характера стала достоянием общественности. Некоторые из жертв поспешили уверить общественность в том, что это всё фейк и сплошной фотошоп. А вот Дженнифер Лоуренс подтвердила подлинность фотографий и назвала произошедшее «преступлением сексуального характера». Ответственные за это преступление хакеры признали вину и были приговорены к тюремному заключению до пяти лет.
Вуди Аллен и растление малолетних
С 1980 по 1992 годы Вуди Аллен
жил в фактическом браке с актрисой Мией Фэрроу
, воспитывая с ней общего сына Ронана Фэрроу
и приёмных детей Дилан, Сун-И
и Мозеса
. Первый акт затяжного скандала длиною в 30 лет произошел в 1992 году, когда Фэрроу обнаружила у Аллена интимные фотографии 20-летней Сун-И - старшей приёмной дочери, которую Фэрроу удочерила в браке с бывшим мужем Андре Превеном. Оказалось, что за спиной у ничего не подозревавшей Фэрроу уже год цвёл нежный роман Аллена и Сун-И (которые по сей день состоят в законном браке). Фэрроу тут же порвала с Алленом, но камнем преткновения стал вопрос об опеке над детьми. Фэрроу, разумеется, претендовала на единоличную опеку. И тут, как нельзя кстати, их малолетняя дочь Дилан поделилась с мамой ужасной историей о приставаниях со стороны отца. Это дало возможность Фэрролу обвинить Аллена в растлении малолетних. Но никаких доказательств она тогда представить не могла, и со временем эта история поутихла. Тем более, что Фэрроу удалось добиться исключительного права на опеку над детьми. Реанимировала этот скандал подросшая Дилан, опубликовав в феврале 2014 года открытое письмо Аллену в журнале «The New York Times». Среди прочего, там были такие слова: «Вуди Аллен взял меня за руку и отвёл на мрачный, напоминающий чулан чердак на втором этаже нашего дома. Он велел мне лечь на живот и поиграть с набором игрушечных поездов, принадлежавших моему брату. Затем он причинил мне сексуальное насилие. Он разговаривал со мной, пока делал это, шептал, что я хорошая девочка, что это будет нашим секретом, пообещал, что мы поедем в Париж и я буду играть в его фильмах».
Аллен отреагировал ответным письмом, в котором обратил внимание на все несоответствия в этой истории и на прозрачный мотив Фэрроу, а так же рассказал об отношениях с детьми и неоднократных попытках возобновить общение с Дилан. Но несмотря на все его оправдания и отсылки к логике, в 2018 году, подогретые скандалом с Харви Вайнштейном, некоторые актёры, сотрудничавшие с ним ранее, заявили, что никогда не будут больше работать с Вуди.
Харви Вайнштейн и его неудержимое либидо
За два года с момента выхода статьи «Десятилетия обвинений Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах» всё в том же «The New York Times», имя злосчастного Харви Вайнштейна
мелькало в спорах не реже, чем имя Адольфа Гитлера. Но надо признать, что из всех скандалов минувшего 20-летия, только разоблачение многолетних домогательств Вайнштейна действительно повлекло за собой реальные последствия в виде увеличения квоты на женский нарратив и неутихающее внимание к бесконечным историям насилия и злоупотребления властью. В статье были приведены свидетельства того, что Вайнштейн систематически домогался актрис и сотрудниц подведомственных ему кинокомпаний Miramax и The Weinstein Company на протяжении 30 лет. Впоследствии эти факты подтвердили многие актрисы, включая Эшли Джадд
, Сальму Хайек
и Роуз МакГоуэн
. Свергнутый с пьедестала Вайнштейн с тех пор так и не появлялся на публике, но списанный с него образ неприятного властного бабайки, который любит встречи в отелях за закрытыми дверьми, растиражирован в доброй половине современных фильмов и телесериалов. Какой-никакой, а вклад в развитие кинематографа Вайнштейн продолжает вносить, даже сидя за решеткой общественного мнения.
Признание Кевина Спейси в гомосексуализме и изгнание из профессии
Вслед за свержением Харви с голливудского Олимпа предсказуемо последовала расправа с шеренгой старомодных мужчин, в то или иное время пользовавшихся «правом господина». Но ярче и быстрее всех взорвалась звезда Кевина Спейси
, которого индустрия выбрала на роль козла отпущения, на примере которого можно показать свою принципиальность и непримиримость с преступлениями сексуального характера. Напомним, что на волне «новой искренности», актёр Энтони Рэпп
признался, что, будучи подростком, еле отбился от Спейси на одной из вечеринок. В ответ на это Спейси письменно промямлил, что не помнит такого, но если этот случай имел место быть, то ему очень жаль. А заодно, воспользовавшись случаем, Кевин добавил, что в последнее время предпочитает общество мужчин
. Не прошло и недели, как Кевина уволили из сериала «Карточный домик»
, стёрли из фильма «Все деньги мира»
и отозвали награду «Эмми» за вклад в развитие кинематографа. Вслед за обвинениями Рэппа последовали и другие обвинения от других несовершеннолетних. По одному из текущих дел Спейси одержал победу
. Но это уже никого не волнует.
Внебрачный сын Спартака Мишулина
В августе 2017 года в журнале «Караван историй» вышло эксклюзивное интервью, в котором малоизвестный на тот момент актер Тимур Еремеев
заявил, что является внебрачным сыном Спартака Мишулина
. Чем очень оскорбил вдову артиста и его единственную дочь Карину Мишулину
. Карина категорически не допускала и мысли, что притязания Тимура на родство могут быть правдой. Очные ставки в эфире «Пусть говорят» закончились триумфом Еремеева, который доказал с помощью теста ДНК, что Спартак Мишулин действительно его отец. И казалось бы, что на этом вся эта история и должна была закончится, тем более, что через неделю после эфира Карина и Тимур объявили о перемирии. Но прошло еще немного времени, и Карина, прикрываясь именем матери, продолжила идти судебной войной против Тимура и журнала «Караван историй». Исключительно стараниями Карины, которая, вероятно, никаким иным способом на тот момент не могла привлечь к себе внимания, этот скандал растянулся на еще один год, пока Московский Городской Суд не утвердил за Тимуром законное право называться сыном Спартака Мишулина.
Александр Друзь, который хотел стать миллионером
На излёте двадцатилетия даже заслуженный знаток, магистр клуба «Что? Где? Когда?» Александр Друзь
успел заскочить в поезд скандалов и покрыть своё имя позором. Случилось это после того, как главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером» Илья Бер
обвинил Друзя в подкупе. Чтобы не быть голословным, Бер опубликовал записи и расшифровки их телефонных разговоров, во время которых происходили торги. По словам Бера, накануне съёмок в ноябре 2018 года Друзь предложил ему взаимовыгодную схему: поделиться выигрышем в обмен на правильные ответы ко всем вопросам. Когда Бер напомнил Друзю, что с ним в паре будет играть Виктор Сиднев
, который, скорее всего, не согласится на эту схему, Друзь спокойным и уверенным тоном заверил Илью: «Разберемся». Записав этот разговор, Бер отдал правильные ответы на все вопросы Друзю, чтобы потом «вывести его на чистую воду». Дальше начался шахматный поединок: Бер потребовал отстранить нечистого на руку Друзя от участия в «Что? Где? Когда?», в ответ на что Друзь, не отрицая факта разговора, парировал: на самом деле это он выводил Бера на чистую воду, а не наоборот. В результате пострадали оба - руководство канала отстранило Бера от работы на неопределенный срок, а Друзь был изгнан из клуба «Что? Где? Когда?», где целых полгода уважаемые знатоки делали вид, что его никогда не существовало. Впрочем, к началу осенней серии 2019 года Друзь сделал над собой усилие и принес публичные извинения, за что был прощен и принят обратно, но уже в качестве молчаливого наблюдателя.
Свадьба Меган Маркл и принца Гарри
Несмотря на то, что эта история по характеру своему больше подходит для рубрики «чудеса», по содержанию, она, увы, до сих пор остается скандальной. Как и любой реальный случай связи представителя голубых кровей с простолюдином. В истории Гарри и Меган
скандально примерно всё, ведь Гарри угораздило влюбиться в 1) актрису 2) метиску 3) «разведёнку». Всё это, безусловно, должно было пошатнуть устои многовековых традиций британского общества. И только католическая церковь в состоянии понять, что пришлось пережить королеве Елизавете за последние три года. Но Меган пришлось пережить не меньше: повышенное внимание со стороны прессы, постоянная критика, давление общества и семья, члены которой, нарочно или случайно, регулярно её позорят.