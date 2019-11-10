«Иногда теряю связь с реальным миром»: Дженнифер Энистон об опасностях уюта

В конце октября актрисы Риз Уизерспун
и Дженнифер Энистон
представили сериал «Утреннее шоу»
. Сейчас они продолжают промо-тур в его поддержку. Актрисы дали совместное видеоинтервью британской версии журнала Glamour, в котором Энистон призналась в том, какое значение несет для нее дом, и что для нее значит понятие «сильная женщина».
«Временами я чувствую себя в изоляции, когда остаюсь дома. Я люблю проводить так время, дом для меня - удобное и безопасное место. Но если я остаюсь дома слишком долго, то оказываюсь в изоляции и теряю связь с реальным миром и тем, что там происходит. Это связано и с моей героиней Алекс. Она как-то потеряла эту связь и пытается пережить то, что происходит с ней, с её ребенком, с отношениями, понимаете»?
Дженнифер призналась, что боялась застрять на поприще официантки: «Мне было трудно найти работу. Мне казалось, я буду официанткой всегда. Хотя это, своего рода, тоже стабильность».
Через весь сериал красной нитью проходит тема неприятия сильных женщин обществом. Дженнифер отметила, что не считает ненормальным понятие «сильная женщина». Актриса заметила, что все девушки могут стать таковыми.
«Мне кажется, это интересно, что люди думают именно так. По их мнению, ненормально, что женщины сильны и могущественны. Но мы все можем быть такими!»