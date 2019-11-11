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Композитор, первопроходец и коллекционер: За что мы любим Деми Мур

11 ноября
2019 год

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11 ноября 2019
11 ноября Деми Мур исполнилось 57 лет. За последний год актриса приложила немало усилий для того, чтобы её имя как можно чаще мелькало в новостных заголовках, пускай и не в связи с ей новыми ролями в кино.

Композитор, первопроходец и коллекционер: За что мы любим Деми Мур

Впрочем, новые роли тоже имеются: 21 ноября в российский прокат выходит чёрная комедия «Корпоративные животные», в которой Деми сыграла циничную главу компании по производству съедобной посуды, случайно застрявшую в пещере со своими подчиненными. Кино-Театр.ру решил вспомнить, чем же всем нам так полюбилась Деми Мур, а заодно узнать, что мы упустили из виду.

Недостижимый идеал

Композитор, первопроходец и коллекционер: За что мы любим Деми Мур

Сегодня уже никого не удивишь обложкой с полуобнаженными беременными знаменитостями, но самой первой и, честно говоря, самой элегантной была и остается обложка августовского номера «Vanity Fair» за 1991, для которой Деми снялась полностью обнаженной, будучи на седьмом месяце беременности. Обложка спровоцировала множество разноречивых споров: от обвинений фотографа Энни Лейбовиц в сексуальной объективации беременных женщин до поздравлений Лейбовиц и Мур со смелой попыткой расширения границ восприятия женского тела. Созданный Мур и Лейбовиц образ пережил бесчисленное количество пародий и подражаний и за три десятилетия покрылся бронзой канона и недостижимого идеала.

Заслуженная эксгибиционистка

Композитор, первопроходец и коллекционер: За что мы любим Деми Мур

Деми вообще очень любит отпраздновать любовь к своему телу, позируя обнаженной для обложек журналов. На её счету как минимум четыре откровенных обложки, причем, самая свежая обложка с обнаженной Деми вышла не так давно - в прошлом году 56-летняя актриса появилась в своём любимом минималистичном «наряде» на обложке журнала «Harper’s Bazaar». Привычку раздеваться перед объективом Деми приобрела еще в 1980-х годах, позируя для мужского журнала «Oui».

Пионер в борьбе за равноправие в оплате труда

Композитор, первопроходец и коллекционер: За что мы любим Деми Мур

Учитывая всё выше означенное, неудивительно, что из всех фильмов с её участием самым запоминающимся остается «Стриптиз». Впрочем, охваченные волнением зрители, предвкушавшие откровенные сцены, не знали, что для Деми это был далеко не первый опыт обнажения в кино. И даже не второй. До «Стриптиза» Деми обнажалась в пяти фильмах. Но роль именно в этом фильме дала актрисе вохможность блеснуть примененными на практике достижениями пластической хирургии и заработать рекордные 12,5 миллионов долларов. Шутки шутками, но именно Деми стала первой актрисой, потребовавшей зарплату, равную гонорарам её коллег мужского пола.

Композитор

Композитор, первопроходец и коллекционер: За что мы любим Деми Мур

Мало кто знает, что до того, как стать актрисой, Деми попробовала свои силы в сочинительстве. Она написала три песни в соавторстве со своим первым мужем Фрэдди Муром, у которого была своя группа The Nu Kats. Деми также снялась в музыкальных видео к этим песням. Поговаривают, что на счёт актрисы до сих пор капают отчисления за эти сочинения.

Коллекционер

Композитор, первопроходец и коллекционер: За что мы любим Деми Мур

У Деми есть необычное пристрастие - она коллекционирует кукол и игрушки. После развода с Брюсом Уиллисом это хобби превратилось в полномасштабную одержимость - в коллекции Мур свыше 2000 винтажных кукол, для которых она отстроила отдельную «резиденцию». В 2009 году бывший муж Деми Эштон Кутчер признался в одном интервью, что в этих куклах есть что-то жутковатое: «Думаю, у кукол есть душа. И они постоянно смотрят на тебя. У нас сидят несколько в спальне, придают окружающей атмосфере некоторую странность».

«Корпоративные животные» в прокате с 21 ноября.

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Композитор, первопроходец и коллекционер: За что мы любим Деми Мур фотографии
Композитор, первопроходец и коллекционер: За что мы любим Деми Мур фотографии
Композитор, первопроходец и коллекционер: За что мы любим Деми Мур фотографии
Композитор, первопроходец и коллекционер: За что мы любим Деми Мур фотографии
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