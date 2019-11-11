Композитор, первопроходец и коллекционер: За что мы любим Деми Мур

11 ноября Деми Мур
исполнилось 57 лет. За последний год актриса приложила немало усилий для того, чтобы её имя как можно чаще мелькало в новостных заголовках, пускай и не в связи с ей новыми ролями в кино
.
Впрочем, новые роли тоже имеются: 21 ноября в российский прокат выходит чёрная комедия «Корпоративные животные»
, в которой Деми сыграла циничную главу компании по производству съедобной посуды, случайно застрявшую в пещере со своими подчиненными. Кино-Театр.ру
решил вспомнить, чем же всем нам так полюбилась Деми Мур, а заодно узнать, что мы упустили из виду.
Недостижимый идеал
Сегодня уже никого не удивишь обложкой с полуобнаженными беременными знаменитостями, но самой первой и, честно говоря, самой элегантной была и остается обложка августовского номера «Vanity Fair» за 1991, для которой Деми снялась полностью обнаженной, будучи на седьмом месяце беременности. Обложка спровоцировала множество разноречивых споров: от обвинений фотографа Энни Лейбовиц
в сексуальной объективации беременных женщин до поздравлений Лейбовиц и Мур со смелой попыткой расширения границ восприятия женского тела. Созданный Мур и Лейбовиц образ пережил бесчисленное количество пародий и подражаний и за три десятилетия покрылся бронзой канона и недостижимого идеала.
Заслуженная эксгибиционистка
Деми вообще очень любит отпраздновать любовь к своему телу, позируя обнаженной для обложек журналов. На её счету как минимум четыре откровенных обложки, причем, самая свежая обложка с обнаженной Деми вышла не так давно - в прошлом году 56-летняя актриса появилась в своём любимом минималистичном «наряде» на обложке журнала «Harper’s Bazaar». Привычку раздеваться перед объективом Деми приобрела еще в 1980-х годах, позируя для мужского журнала «Oui».
Пионер в борьбе за равноправие в оплате труда
Учитывая всё выше означенное, неудивительно, что из всех фильмов с её участием самым запоминающимся остается «Стриптиз»
. Впрочем, охваченные волнением зрители, предвкушавшие откровенные сцены, не знали, что для Деми это был далеко не первый опыт обнажения в кино. И даже не второй. До «Стриптиза» Деми обнажалась в пяти фильмах. Но роль именно в этом фильме дала актрисе вохможность блеснуть примененными на практике достижениями пластической хирургии и заработать рекордные 12,5 миллионов долларов. Шутки шутками, но именно Деми стала первой актрисой, потребовавшей зарплату, равную гонорарам её коллег мужского пола.
Композитор
Мало кто знает, что до того, как стать актрисой, Деми попробовала свои силы в сочинительстве. Она написала три песни в соавторстве со своим первым мужем Фрэдди Муром
, у которого была своя группа The Nu Kats
. Деми также снялась в музыкальных видео к этим песням. Поговаривают, что на счёт актрисы до сих пор капают отчисления за эти сочинения.
Коллекционер
У Деми есть необычное пристрастие - она коллекционирует кукол и игрушки. После развода с Брюсом Уиллисом
это хобби превратилось в полномасштабную одержимость - в коллекции Мур свыше 2000 винтажных кукол, для которых она отстроила отдельную «резиденцию». В 2009 году бывший муж Деми Эштон Кутчер
признался в одном интервью, что в этих куклах есть что-то жутковатое: «Думаю, у кукол есть душа. И они постоянно смотрят на тебя. У нас сидят несколько в спальне, придают окружающей атмосфере некоторую странность».
«Корпоративные животные» в прокате с 21 ноября
.