«Г**но и пыль»: Сарик Андреасян высказался о фестивале «Кинотавр», Юрии Дуде и фильме «Защитники»

На онлайн-платформе Premier вышло шоу «Хейт-ток», в котором медийные личности будут оправдываться перед безликой толпой критиканов. Первым гостем шоу стала главная хейт-икона отечественного кинематографа, «любимый» режиссер влоггера BadComedian Сарик Андреасян
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Отвечая за всё содеянное, Сарик попутно прошёлся по Жоре Крыжовникову
, Юрию Дудю
и фестивалю «Кинотавр». А ещё наконец-то признал, что фильм «Защитники»
, мягко говоря, неудачный.
О фильме «Защитники»
«Ты считаешь, что это де**мо. В какой-то степени спустя время я с тобой согласен. Я не доглядел, где-то не дорисовал, не угадал со сценарием. Признаю, что это неудачный фильм»
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О Жоре Крыжовникове
«Я думаю, что Жора Крыжовников справился со своей задачей в первом «Горько!», но не справился во втором. Есть очень много сценариев Жоры Крыжовникова, которые не справились со своей задачей и ничего не собрали в прокате, и он убрал себя с титров. Я никогда себя ни с каких титров не убирал, я несу ответственность за то, что сделано, будь то хорошо или плохо. Я со своими задачами справлялся».
О наградах и «Кинотавре»
«Все эти награды в России г**но и пыль. Существует «Золотой глобус» и существует «Оскар». Всего остального не существует. «Кинотавр» — это г**но и пыль».
О Юрии Дуде
«Меня удивляет, почему Юрий Дудь уже десять раз сказал обо мне плохо, а поговорить со мной с глазу на глаз он до сих пор не хочет? Почему Юра не зовет? Потому что он понимает, что в кино он менее образован, чем я. Сейчас все 10 миллионов человек, которые его смотрят, думают, что я зло. А когда интервью со мной посмотрят, будет какое-то количество людей, которые подумают: «Сарик нормальный парень». Я бы хотел, чтобы Юрий Дудь обладал мужеством, чтобы пригласить Сарика Андреасяна и поговорить с ним. И вообще — Дудь дерьмо, я хочу прийти к нему на эфир и сказать ему в глаза это».
О причинах своего трудолюбия
«Если мой сын подходит и говорит: «Папа, ты снял говно!», я ему скажу: «Сынок, ты ел очень хорошо много лет, ты ходил в очень дорогой садик, и мне нужно было за него платить. Теперь ты хочешь в очень дорогой университет, и мне нужно за него платить».
Я работаю для того, чтобы мои дети были мне благодарны, чтобы они получили хорошее образование, чтобы у них был шанс в этой жизни кем-то стать. И если для этого нужно снять «Что творят мужчины - 3», я готов»
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Целиком выпуск с Сариком Андреасяном можно посмотреть на онлайн-платформе Premier
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