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«Влюбиться в него можно было с первого взгляда»: Юлия Ауг о знакомстве с осуждённым за убийство Олегом Соколовым

12 ноября
2019 год

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12 ноября 2019
9 ноября на обе столицы прогремела новость об убийстве, которое совершил доцент СПбГУ Олег Соколов. Соколова вытащили из реки Мойки, в которую он угодил при попытке утопить рюкзак с отрезанными руками убитой им Анастасии Ещенко. При обыске дома у историка полицейские обнаружили отрезанную голову девушки. Этот чудовищный случай взбудоражил общественность и спровоцировал множество споров и признаний. Соколов был, что называется, широко известен в узких кругах, вел дружбу с братом жены Лужкова и был одним из основоположников движения военно-исторической реконструкции в России.
Выяснилось, что 30 лет назад как раз во время этих игр в переодевания с Соколовым познакомилась актриса Юлия Ауг. Прочитав новости, актриса с ужасом узнала в осуждённом того харизматичного учёного, которым была до некоторой степени увлечена в молодости. На своей странице в Фейсбуке актриса рассказала об этом знакомстве.

«Влюбиться в него можно было с первого взгляда»: Юлия Ауг о знакомстве с осуждённым за убийство Олегом Соколовым

«Я не могла об этом написать несколько дней.
Я в юности была знакома с Олегом Соколовым. Это был 1990. То есть совсем в юности. Летом 1990 года я увлеклась реконструкцией. Влюбилась в парня, который этим серьезно занимался, и вслед за ним стала ездить на конюшню в Лисино-Корпус, заниматься верховой ездой, варить штаны и гимнастерки, чтобы из зелёных, они стали почти белыми, песчаными. У дяди, который был кадровым военным, заказала хромовые сапоги 39 размера. Мы реконструировали всё, что было связано с «белым движением». Изучали историю, в деталях восстанавливали форму белой гвардии, я, в частности, занималась историей батальона смерти. У нас даже в лесах под Питером была ставка и форт, пригодный для сезонной жизни. Насколько знаю, он жив до сих пор, и старые реконструкторы возят туда молодое поколение.
Мы встречались несколько раз с Соколовым. Его называли «главным французом». Он был очень красив и харизматичен. Однажды мы столкнулись в «полях» на выездке. Он был в форме офицера французской армии эпохи Наполеона. Они готовились к фестивалю. Он тогда, тридцать лет назад, был очень красив. Я повторюсь. И очень харизматичен. И виртуозно владел верховой ездой. Влюбиться в него можно было с первого взгляда. Самоуверенный, презрительный, жёсткий. Всё, что импонирует юной самочьей природе, которой во мне, в мои 20 лет, тоже было достаточно. Мне нравилась эта презрительная сила. И я начала кокетничать и строить глазки. Совершенно не отдавая себе отчета. Я успела так накокетничать, что это стало очевидно настолько, что парень в которого я была влюблена, начал ревновать, и они чуть не подрались с Соколовым. Примерно через год любовь прошла, а вместе с ней закончилось увлечение реконструкциями. Парень, с которым у меня был роман, оказался женат и уже имел ребёнка и вернулся к семье, у меня тоже начались новые отношения, Соколова я встречала ещё несколько раз на разных тусовках и все думала, может с ним завести роман, но так и не случилось.
Я все это забыла. Просто началась новая жизнь. В ней были совсем другие люди. Потом это вообще, казалось, стерлось и умерло. Но вот несколько дней назад я прочитала новость про историка, которого выловили из Мойки с отрубленными женскими руками в рюкзаке, и этого историка зовут Олег Соколов. Соколов. И память начала шевелиться. Расчищать год за годом. Потом я начала искать его фото, но вот тех, совсем молодых, 90-го года, я в сети не нашла, но нашла 2000, то есть 10 лет спустя после того, как мы были знакомы. Да, это он, я сразу узнала, ещё по старческим фото. На одном он в костюме Наполеона кричит, и у него запеклась старческая пена в углах губ. Он всегда был е****тым на всю голову. Впрочем, как и все реконструкторы. Но вот тот ужас, который я испытала, поняв, что это он, мне сложно описать.
На этой фотографии 2000 года ещё можно разглядеть то, о чём я говорю».

«Влюбиться в него можно было с первого взгляда»: Юлия Ауг о знакомстве с осуждённым за убийство Олегом Соколовым
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«Влюбиться в него можно было с первого взгляда»: Юлия Ауг о знакомстве с осуждённым за убийство Олегом Соколовым фотографии
«Влюбиться в него можно было с первого взгляда»: Юлия Ауг о знакомстве с осуждённым за убийство Олегом Соколовым фотографии
«Влюбиться в него можно было с первого взгляда»: Юлия Ауг о знакомстве с осуждённым за убийство Олегом Соколовым фотографии
«Влюбиться в него можно было с первого взгляда»: Юлия Ауг о знакомстве с осуждённым за убийство Олегом Соколовым фотографии
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