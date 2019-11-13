Гай Ричи и Хью Грант спародировали фото, на котором их отцы снялись вместе

Режиссер Гай Ричи
и актер Хью Грант
воссоздали архивный снимок собственных отцов. После совместной работы в боевике «Джентльмены»
Хью Грант и Гай Ричи сблизились и нашли друг у друга много общего.
Оба они - представители британской интеллигенции. Ричи вырастил отчим, носивший титул баронета, и большую часть своей юности будущий режиссер провел в поместье XVII века. Семейный биограф Гранта описывал их родословную как «красочный англо-шотландский гобелен воинов, строителей империи и аристократии», среди его предков сплошь высший свет - от виконтов до премьер-министров страны.
Оказалось, что отцы режиссера и актера тоже были знакомы - 65 лет назад они служили в одном шотландском военном полку. Существует даже совместная фотография родителей, которую Грант и Ричи решили повторить. Они перевоплотились в ретро-образы своих родственников капитана Джона Ричи и капитана Джеймса Гранта.