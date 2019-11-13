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Гай Ричи и Хью Грант спародировали фото, на котором их отцы снялись вместе

13 ноября
2019 год

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13 ноября 2019
Режиссер Гай Ричи и актер Хью Грант воссоздали архивный снимок собственных отцов. После совместной работы в боевике «Джентльмены» Хью Грант и Гай Ричи сблизились и нашли друг у друга много общего.

Гай Ричи и Хью Грант спародировали фото, на котором их отцы снялись вместе

Оба они - представители британской интеллигенции. Ричи вырастил отчим, носивший титул баронета, и большую часть своей юности будущий режиссер провел в поместье XVII века. Семейный биограф Гранта описывал их родословную как «красочный англо-шотландский гобелен воинов, строителей империи и аристократии», среди его предков сплошь высший свет - от виконтов до премьер-министров страны.

Оказалось, что отцы режиссера и актера тоже были знакомы - 65 лет назад они служили в одном шотландском военном полку. Существует даже совместная фотография родителей, которую Грант и Ричи решили повторить. Они перевоплотились в ретро-образы своих родственников капитана Джона Ричи и капитана Джеймса Гранта.
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Гай Ричи и Хью Грант спародировали фото, на котором их отцы снялись вместе фотографии
Гай Ричи и Хью Грант спародировали фото, на котором их отцы снялись вместе фотографии
Гай Ричи и Хью Грант спародировали фото, на котором их отцы снялись вместе фотографии
Гай Ричи и Хью Грант спародировали фото, на котором их отцы снялись вместе фотографии
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