«Российское кино душат»: Игорь Жижикин о русских в Голливуде, знакомстве с Тарантино и наследии Станиславского

14 ноября в прокат выходит американский боевик «Последний бросок
», основанный на реальных событиях. В интервью отделу Культура редакции МТ «ГлагоL»
исполнитель одной из главных ролей, Игорь Жижикин
, рассказал о съёмках фильма, встрече с Квентином Тарантино
и о том, как живется «нашему человеку в Голливуде».
О фильме
«Режиссер Уильям Кауфман говорил нам, что сценарий написан именно по реальным событиям. Проблема борьбы с наркотиками одинаково важна во всех странах мира, и нам важно было показать смелых, бескомпромиссных людей, способных вступить в борьбу с мафией».
Об особенностях работы в многонациональном коллективе
«Для меня давно никаких различий нет. Всегда все четко, понятно и ясно, и на этот раз всё шло очень хорошо. Все продюсеры и сценаристы были албанцы. Я называю их – «наши люди в Голливуде». По натуре они похожи на нас».
О разнице между русским и американским кинопроизводствах
«По работе режиссеров, операторов, актеров различий нет, и аппаратурой пользуемся одинаковой, - все эти infrared и redprofi у нас есть, а вот бюджеты в Голливуде больше. Можешь позволить себе больше вольностей, деталей, времени. Еще наша беда – если бюджет и есть, не всегда используется по назначению. Там все прозрачно: начинается кино, в интернете можешь посмотреть, кто, сколько и на что дал денег, куда уходят вложения. У нас этого не найдешь, тебе лишь объявят бюджет фильма».
О работе со Стивеном Спилбергом, Харрисоном Фордом, Кейт Бланшетт
«Не поверите, но они были такими же, как и российские актеры - Паша Деревянко, Михаил Пореченков, Ваня Охлобыстин. И общались мы в том же режиме, что и здесь. Во время съемок вечером можно было спуститься в бар, вместе выпить, погулять, а так чтобы названивать друг другу и приглашать тусоваться, конечно, нет. Бывают, конечно, исключения, если у людей находятся общие интересы, они встречаются и после съёмок. Это у нас принято – сдружились на съёмочной площадке, и начинаем общаться, и это здорово».
О встрече с Тарантино и впечатлениях от просмотра «Однажды в Голливуде»
«Квентин - человек абсолютно открытый, может выболтать всю свою жизнь, даже если ты его об этом не просишь. Во время съёмок по утрам, когда нам нечего было делать, мы садились, и он мне рассказывал всё по порядку. Мне кажется, главное в его натуре - интерес ко всему на свете, он не стесняется задавать вопросы о том, что его заинтересовало. Мы с ним много говорили о России, об его впечатлениях, о людях, живущих здесь. Он анализирует информацию, калькулирует и в дальнейшем использует в своих фильмах. А фильм его не всем зашёл, кому-то показался долгим и скучным, кому-то бессюжетным, но для людей, которые прожили какое-то время в Голливуде, это, знаете, как альбом с фотографиями, который хранишь всю жизнь. Я видел все эти углы, уголки, все эти места, для меня это близкий, родной фильм, поэтому он и прекрасен».
Об отношении к русским в Голливуде
«Назовите мне успешного российского актера, свободно говорящего на английском, которому не давали бы сниматься в Америке. Мексиканцы, китайцы – с акцентом, но безупречно разговаривают на английском, у нас таких нет. И я не такой человек, не пожелал полностью отдаться языку, поэтому мне предлагают роли особого рода. А мне нравится играть плохих ребят, потому что это противоречит моему настоящему образу, я хороший, пушистый, добрый, а плохих играешь на сопротивление».
О главной проблеме российского кино
«Российское кино душат, если его не трогать, мы бы дошли до мирового уровня. А если люди, которые не близки к кинематографу вдруг начинают решать, что можно, а что нельзя, это плохо».
Об актуальности наследия русского драматического театра
«Станиславский абсолютно актуален, все пользуются его навыками, начиная со Школы Стеллы Адлер и до Американской академии киноискусства. Изучают наследие и Михаила Чехова, видят много полезного. Ничего зазорного в посещении мастер-классов нет. Это как для спортсмена прийти в спортзал, ты должен все время держать себя в тонусе. Иногда приходишь, а там сидит Том Круз, звезды также покупают за 40 долларов билет и идут на лекцию».
«Последний бросок
» в прокате с 14 ноября 2019 года.