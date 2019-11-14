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Ева Мендес разрешила дочери примерить одежду собаки

14 ноября
2019 год

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14 ноября 2019
Райан Гослинг и Ева Мендес живут в фактическом браке сентября 2011 года, воспитывая двух дочерей: 5-летнюю Эсмеральду и 3-летнюю Амаду. После рождения детей 45-летняя актриса Ева Мендес отошла от актерской карьеры. Последняя картина с ее участием «Как поймать монстра» вышла в 2014 году, кстати режиссером и сценаристом был Райан Гослинг. Впрочем, актриса находила время для сотрудничества с брендом, выпускающими одежду. Недавно актриса дала интервью журналистам издания ET по случаю выхода новой коллекции одежды для New York & Company. В беседе она призналась, что подумывает вернуться Голливуд, а также рассказала о воспитании детей.

Ева Мендес разрешила дочери примерить одежду собаки

«Девочки скоро пойдут в школу и станут более самостоятельными. Конечно, они всё ещё нуждаются во мне, но я однозначно чувствую больше свободы сейчас, - поделилась актриса, - теперь я часто задаю себе вопрос: «Ладно, к чему теперь я готова?» Я не закрывала дверь в Голливуд полностью. Мне просто не терпится найти что-то особенное».

В интервью звезда призналась, что никогда не ограничивает своих детей в выборе гардероба: «Они крутые, потому что очень свободные и красивые. Я никогда не заставляю их носить платья. Я говорю им: «Хотите пойти на рынок в своих пижамах? Пожалуйста!»

Ева Мендес разрешила дочери примерить одежду собаки

По ее словам, дочери сейчас ищут свое уникальное чувство стиля, например, недавно звезда позволила своей младшей дочери, трехлетней Амаде, примерить одежду их собаки. Также Ева призналась, что без проблем разрешает девочкам наряжаться в вещи из своего гардероба.
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Ева Мендес разрешила дочери примерить одежду собаки фотографии
Ева Мендес разрешила дочери примерить одежду собаки фотографии
Ева Мендес разрешила дочери примерить одежду собаки фотографии
Ева Мендес разрешила дочери примерить одежду собаки фотографии
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