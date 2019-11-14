Ева Мендес разрешила дочери примерить одежду собаки

Райан Гослинг
и Ева Мендес
живут в фактическом браке сентября 2011 года, воспитывая двух дочерей: 5-летнюю Эсмеральду и 3-летнюю Амаду. После рождения детей 45-летняя актриса Ева Мендес отошла от актерской карьеры. Последняя картина с ее участием «Как поймать монстра»
вышла в 2014 году, кстати режиссером и сценаристом был Райан Гослинг. Впрочем, актриса находила время для сотрудничества с брендом, выпускающими одежду
. Недавно актриса дала интервью журналистам издания ET по случаю выхода новой коллекции одежды для New York & Company. В беседе она призналась, что подумывает вернуться Голливуд, а также рассказала о воспитании детей.
«Девочки скоро пойдут в школу и станут более самостоятельными. Конечно, они всё ещё нуждаются во мне, но я однозначно чувствую больше свободы сейчас, - поделилась актриса, - теперь я часто задаю себе вопрос: «Ладно, к чему теперь я готова?» Я не закрывала дверь в Голливуд полностью. Мне просто не терпится найти что-то особенное»
.
В интервью звезда призналась, что никогда не ограничивает своих детей в выборе гардероба: «Они крутые, потому что очень свободные и красивые. Я никогда не заставляю их носить платья. Я говорю им: «Хотите пойти на рынок в своих пижамах? Пожалуйста!
»
По ее словам, дочери сейчас ищут свое уникальное чувство стиля, например, недавно звезда позволила своей младшей дочери, трехлетней Амаде, примерить одежду их собаки. Также Ева призналась, что без проблем разрешает девочкам наряжаться в вещи из своего гардероба.