Нина Добрев попала в больницу

О госпитализации актрисы Нины Добрев стало известно из микроблога её подруги, актрисы и танцовщицы Джулианны Хаф. В воскресение вечером она опубликовала в историях своего блога в Instagram серию видеороликов, на которых находится в отделении неотложной помощи у постели своей подруги.
фото: Нина Добрев и Джулианна Хаф
Испуганные фанаты начали писать комментарии и пытаться выяснить информацию о состоянии Нины. Выяснилось, что у актрисы случился анафилактический шок. Сейчас с Ниной всё в порядке – врачи оказали ей необъодимую помощь отпустили домой. Актриса поспешила успокоить своих поклонников: «Для всех, кто за меня переживает после публикации Джулианны: я в порядке. В зависимости от тяжести реакции периодически у меня случается анафилактический шок. Это происходит регулярно из-за аллергии на большое количество продуктов», написала сама Нина в Instagram.