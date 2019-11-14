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Нина Добрев попала в больницу

14 ноября
2019 год

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14 ноября 2019
О госпитализации актрисы Нины Добрев стало известно из микроблога её подруги, актрисы и танцовщицы Джулианны Хаф. В воскресение вечером она опубликовала в историях своего блога в Instagram серию видеороликов, на которых находится в отделении неотложной помощи у постели своей подруги.

Нина Добрев попала в больницу
фото: Нина Добрев и Джулианна Хаф

Испуганные фанаты начали писать комментарии и пытаться выяснить информацию о состоянии Нины. Выяснилось, что у актрисы случился анафилактический шок. Сейчас с Ниной всё в порядке – врачи оказали ей необъодимую помощь отпустили домой. Актриса поспешила успокоить своих поклонников: «Для всех, кто за меня переживает после публикации Джулианны: я в порядке. В зависимости от тяжести реакции периодически у меня случается анафилактический шок. Это происходит регулярно из-за аллергии на большое количество продуктов», написала сама Нина в Instagram.

Нина Добрев попала в больницу

Нина Добрев попала в больницу
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