Жена Алека Бодуина снова потеряла ребёнка

Жена Алека Болдуина
Хилария Болдуин вновь потеряла ребенка. Гибель плода врачи обнаружили на сеансе скрининга. Об этом на своей странице в Инстаграме сообщила сама Хилария.
«Нам очень грустно делиться с вами тем, что мы узнали сегодня: наш ребенок скончался на сроке в четыре месяца. Мы также хотим, чтобы вы знали, что, несмотря на то, что сейчас мы не в порядке, всё будет хорошо. Нам очень повезло, что у нас четверо здоровых детей, и мы всегда об этом помним.
Я рассказала об этом Кармен и взяла её, чтобы послать это сообщение Алеку. Я думаю, это хороший способ поделиться этим с тобой. Я сказала ей, что этот ребенок не родится, но мы очень постараемся подарить ей маленькую сестренку в другой раз. Я действительно опустошена сейчас. Я не ожидала этого, когда ходила сегодня на скрининг. Я все еще в шоке и не совсем понимаю, что происходит. Пожалуйста, только никаких папарацци. Это всё, о чем я прошу»
, - написала Хилария.
Это вторая потеря за год - весной у Хиларии произошел первый выкидыш
. Но, видимо, Хилария была полна решимости родить пятого ребёнка, поэтому уже осенью она сообщила о том, что снова беременна.
Хилария и Алек познакомились в 2011 году, уже в 2012 году поженились, воспитывают четверых детей: шестилетнюю Кармен, четырехлетнего Рафаэля, трехлетнего Леонардо и полуторагодовалого Ромео. Также у Алека Болдуина от брака с Ким Бейсингер
есть 24-летняя дочь Айрленд.