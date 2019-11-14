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Жена Алека Бодуина снова потеряла ребёнка

14 ноября
2019 год

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14 ноября 2019
Жена Алека Болдуина Хилария Болдуин вновь потеряла ребенка. Гибель плода врачи обнаружили на сеансе скрининга. Об этом на своей странице в Инстаграме сообщила сама Хилария.

Жена Алека Бодуина снова потеряла ребёнка

«Нам очень грустно делиться с вами тем, что мы узнали сегодня: наш ребенок скончался на сроке в четыре месяца. Мы также хотим, чтобы вы знали, что, несмотря на то, что сейчас мы не в порядке, всё будет хорошо. Нам очень повезло, что у нас четверо здоровых детей, и мы всегда об этом помним.

Я рассказала об этом Кармен и взяла её, чтобы послать это сообщение Алеку. Я думаю, это хороший способ поделиться этим с тобой. Я сказала ей, что этот ребенок не родится, но мы очень постараемся подарить ей маленькую сестренку в другой раз. Я действительно опустошена сейчас. Я не ожидала этого, когда ходила сегодня на скрининг. Я все еще в шоке и не совсем понимаю, что происходит. Пожалуйста, только никаких папарацци. Это всё, о чем я прошу», - написала Хилария.

Это вторая потеря за год - весной у Хиларии произошел первый выкидыш. Но, видимо, Хилария была полна решимости родить пятого ребёнка, поэтому уже осенью она сообщила о том, что снова беременна.

Жена Алека Бодуина снова потеряла ребёнка

Хилария и Алек познакомились в 2011 году, уже в 2012 году поженились, воспитывают четверых детей: шестилетнюю Кармен, четырехлетнего Рафаэля, трехлетнего Леонардо и полуторагодовалого Ромео. Также у Алека Болдуина от брака с Ким Бейсингер есть 24-летняя дочь Айрленд.
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Жена Алека Бодуина снова потеряла ребёнка фотографии
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