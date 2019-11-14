«Режиссер потребовал от меня снять топ и показать обнаженную грудь»: Дженнифер Лопес о домогательствах на съемках

Отметившая недавно юбилей Дженнифер Лопес
сделала неожиданное признание. Она рассказала о неприятной ситуации, в которой оказалась в начале своей карьеры.
Американская певица и актриса приняла участие в ежегодном круглом столе, организуемом журналом The Hollywood Reporter
. На встрече Дженнифер Лопес вспомнила, как много лет назад готовилась к съемкам в фильме, по сюжету которого должна была предстать на экране топлес. Дженнифер приехала на студию для пробы грима и костюма. В момент ее переодевания в гримерку неожиданно зашел режиссер и бестактно потребовал от Лопес снять топ, чтобы посмотреть на ее грудь.
Лопес призналась, что сумела дать отпор режиссеру.
«Я выросла в не самом благоприятном Бронксе. Там ты быстро учишься не давать себя в обиду. Когда режиссер потребовал от меня снять топ и показать обнаженную грудь, я резко отказала ему. «Мы не на съемочной площадке. Будет съемка, я сниму топ, как написано в сценарии. Но сейчас я этого делать не стану».
Дженнифер Лопес призналась, что ее ситуация, скорее, исключение из правил, потому что многие девушки в подобных ситуациях испытывают страх и не способны быстро отреагировать на хамское поведение.
«Я сама удивилась, как резко мне удалось его осадить, несмотря на то, что я очень испугалась. Но, очевидно, что другая на моем месте могла бы растеряться от неожиданности. Это чудовищная и очень унизительная ситуация, которая застает тебя врасплох».