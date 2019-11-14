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Холли Берри обвинила бывшего супруга в расизме

14 ноября
2019 год

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14 ноября 2019
Онлайн-издание Radar опубликовало детали судебного разбирательства между американской актрисой Холли Берри и ее бывшим мужем Габриэлем Обри. В 2011 году они боролись в суде за опеку над дочерью Налой Ариэлой Обри, однако многие обвинения, выдвинутые Холли Берри против бывшего супруга, были вычеркнуты из судебного протокола по просьбе адвокатов Обри.

Холли Берри обвинила бывшего супруга в расизме

В 2010 году Холли и Габриэль объявили о расставании. В том же году актриса начала романтические отношения с французским актером Оливье Мартинесом. Берри стремилась переехать с ним из США во Францию, но Обри не отпускал Налу с матерью. Для этого в суде Холли использовала шокирующие аргументы. Она заявила, что у Габриэля был многолетний роман с кем-то из членов его семьи. По словам актрисы, эти факты биографии Обри и разрушили их отношения. Актриса также сообщила, что бывший супруг критиковал ее внешность и унижал ее.

«Габриэль отказывался брать на себя ответственность за проблемы в наших отношениях. Вместо этого он критиковал мою внешность унизительными для женщины словами. В итоге я убедила его пойти вместе со мной к психотерапевту». 

Холли Берри заявила, что у Габриэля Обри проблемы с психикой, частые депрессии и социальная тревожность, но он отказывается обращаться за помощью к специалистам. Актриса старалась убедить суд, что Обри не может быть основным опекуном их дочери. Холли Берри также рассказала об обвинениях в расизме. По ее словам, Габриэль отказался признавать их дочь ребенком смешанной расы. Актриса заявила, что неоднократно слышала от Обри расистские высказывания. 

Адвокат Обри потребовал удалить большую часть показаний Берри из судебного протокола, заявив, что комментарии актрисы неуместны, искажают факты и не имеют доказательств.
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Холли Берри обвинила бывшего супруга в расизме фотографии
Холли Берри обвинила бывшего супруга в расизме фотографии
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