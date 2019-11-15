Рене Зеллвегер поделилась личной драмой

В этом году Рене Зеллвегер
сыграла в сериале «Что/если»
и фильме «Джуди»
. Вернувшись на экраны, актриса дала интервью изданию InStyle. Рене рассказала о временной паузе в актерской карьере и личной драме, которая произошла с ней несколько лет назад.
Зеллвегер вспомнила о тяжелом расставании с возлюбленным. Актриса пожаловалась, что ее разбитое состояние усугубили многочисленные сплетни и новости в СМИ.
«Меня сильно опустошил разрыв, а эту тему еще подхватили все таблоиды. Все, что они писали — неправда, и это очень унизительно».
В 2009 году по ряду личных причин звезда ушла с киноэкранов. Она рассказала, что перерыв в работе пошел ей на пользу.
«Было приятно некоторое время свободно общаться с людьми. Когда исчезаешь с радара, люди не обсуждают и даже не узнают тебя. Ты становишься простым человеком, который спокойно сидит в кафе и пьет кофе. Мне нужно было расставить приоритеты в жизни, и если бы я продолжала сниматься, я бы не могла это сделать».
Рене рассказала и об участии в фильме «Джуди». Актриса призналась, что график съемок был тяжелым, однако для нее это стало своеобразным вызовом после «затишья» в карьере.
«График съемок был довольно жесткий. Но я вошла в азарт, захотелось наверстать упущенное. Я не могла остановиться».