«Это просто кольцо, которое мне действительно нравится» : Дэйзи Ридли об отношениях с Томом Бэйтманом

В интервью изданию Marie Claire
актриса Дэйзи Ридли
рассказала о своей предполагаемой помолвке и любимом фильме саги «Звездные войны»
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Ходит множество слухов о том, что Дэйзи вскоре должна выйти замуж за актера Тома Бэйтмана
. Ридли не любит афишировать свою личную жизнь, поэтому подробности ее планов на будущее все еще остаются тайной.
«Дело в том, что я никогда не говорю о своих отношениях. Поэтому я сейчас не буду ничего рассказывать. Я прекрасно понимаю, сколько информации о моей жизни повсюду, так что, есть одна вещь, о которой я не хочу говорить…»
Многие поклонники уже заметили кольцо на безымянном пальце Ридли. Однако актриса лишь шутливо комментирует появление этого украшения.
«Это просто кольцо, которое мне действительно нравится».
Зато о фильме «Звездные войны. Скайуокер. Восход
» актриса рассказала с радостью. Дэйзи призналась, что считает последнюю часть своей самой любимой и успешной.
«Это была большая работа для всех. Я продемонстрировала все эмоции: хмурилась, улыбалась. Это было очень масштабно, и я думаю, что именно поэтому я так хорошо провела время».
По словам актрисы, ей пришлось много работать эмоционально, физически, и во время съемок она взаимодействовала с огромным количеством людей, чем очень довольна.
Дэйзи также отметила, что за этот год с ней произошло много положительных событий. Актриса боится, что «белая полоса» вскоре сменится на черную.
«Мне немного страшно, потому что за этот год случилось очень много хороших вещей. Ты даже начинаешь подумывать «О, нет» Неужели Вселенная готовит что-то ужасное»?