Выжившие: Светлана Иванова, Карина Мишулина и Ангелина Стречина

14 ноября в столичном кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фантастического триллера Егора Баранова«Аванпост» с Алексеем Чадовым, Пётром Фёдоровым, Лукерьей Ильяшенко и Светланой Ивановой в главных ролях. Герои фильма выживают в суровых реалиях апокалиптического мира - неизвестный катаклизм вызвал резкое сокращение населения Земли, оставив в так называемом «круге жизни» лишь европейскую часть России и некоторые регионы Европы. В попытках разобраться, что же всё-таки произошло с родной планетой, остатки человечества обнаруживают себя в пылу великой войны.