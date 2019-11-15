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Выжившие: Светлана Иванова, Карина Мишулина и Ангелина Стречина

15 ноября
2019 год

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15 ноября 2019
14 ноября в столичном кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фантастического триллера Егора Баранова «Аванпост» с Алексеем Чадовым, Пётром Фёдоровым, Лукерьей Ильяшенко и Светланой Ивановой в главных ролях. Герои фильма выживают в суровых реалиях апокалиптического мира - неизвестный катаклизм вызвал резкое сокращение населения Земли, оставив в так называемом «круге жизни» лишь европейскую часть России и некоторые регионы Европы. В попытках разобраться, что же всё-таки произошло с родной планетой, остатки человечества обнаруживают себя в пылу великой войны.

Выжившие: Светлана Иванова, Карина Мишулина и Ангелина Стречина
фото: Артём Ткаченко

Выжившие: Светлана Иванова, Карина Мишулина и Ангелина Стречина
фото: Лукерья Ильяшенко и Светлана Иванова

Выжившие: Светлана Иванова, Карина Мишулина и Ангелина Стречина
фото: Алексей Чадов и Наталья Земцова

Выжившие: Светлана Иванова, Карина Мишулина и Ангелина Стречина
фото: Светлана Иванова

Выжившие: Светлана Иванова, Карина Мишулина и Ангелина Стречина
фото: Игорь Жижикин и Егор Баранов

Выжившие: Светлана Иванова, Карина Мишулина и Ангелина Стречина
фото: Ангелина Стречина

Выжившие: Светлана Иванова, Карина Мишулина и Ангелина Стречина
фото: Пётр Фёдоров

Выжившие: Светлана Иванова, Карина Мишулина и Ангелина Стречина
фото: Ксения Кутепова

Среди гостей премьеры были замечены Кристина Асмус, Павел Табаков, Владимир Яглыч, Александр Робак, Карина Мишулина, Полина Гренц и многие другие.

Выжившие: Светлана Иванова, Карина Мишулина и Ангелина Стречина
фото: Дарья Сагалова

Выжившие: Светлана Иванова, Карина Мишулина и Ангелина Стречина
фото: Карина Мишулина

Выжившие: Светлана Иванова, Карина Мишулина и Ангелина Стречина
фото: Кристина Асмус

Выжившие: Светлана Иванова, Карина Мишулина и Ангелина Стречина
фото: Павел Табаков и Игорь Жижикин

Выжившие: Светлана Иванова, Карина Мишулина и Ангелина Стречина
фото: Полина Гренц

Выжившие: Светлана Иванова, Карина Мишулина и Ангелина Стречина
фото: Владимир Яглыч

Выжившие: Светлана Иванова, Карина Мишулина и Ангелина Стречина
фото: Ольга Леснова

«Аванпост» в прокате с 21 ноября 2019 года.

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Выжившие: Светлана Иванова, Карина Мишулина и Ангелина Стречина фотографии
Выжившие: Светлана Иванова, Карина Мишулина и Ангелина Стречина фотографии
Выжившие: Светлана Иванова, Карина Мишулина и Ангелина Стречина фотографии
Выжившие: Светлана Иванова, Карина Мишулина и Ангелина Стречина фотографии
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