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Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Агата Муцениеце и Кристен Стюарт

16 ноября
2019 год

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16 ноября 2019
Чем ближе Новогодние праздники и Оскар, тем больше премьер, презентаций и церемоний вручения разнообразных премий. За прошедшие полторы недели в Москве и Лос-Анджелесе наблюдалась паранормальная светская активность, которую мы прилежно зафиксировали в нашей постоянной рубрике.

8 ноября Олег Меньшиков отметил 59-й день рождения в компании близких друзей и коллег, выбрав в качестве площадки, конечно же, подведомственный ему Театр им. Ермоловой. Поздравить Меньшикова пришли Александр Петров со Стасей Милославской, Леонид Ярмольник, Данила Козловский и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Агата Муцениеце и Кристен Стюарт
фото: Олег Меньшиков

Актёр не стал тратить время впустую и совместил день рождения с премьерой новой постановки в рамках проекта «Кино на сцене». Суть проекта: звезды кино и театра сидят на сцене и читают по ролям сценарии легендарных фильмов. На этот раз выбор именинника пал на нетленку Билли Уайлдера «В джазе только девушки». Роль Душечки досталась Юлии Пересильд, Джо — Даниле Козловскому, а Джерри — Тимофею Трибунцеву.

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Агата Муцениеце и Кристен Стюарт

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Агата Муцениеце и Кристен Стюарт
фото: Стася Милославская

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Агата Муцениеце и Кристен Стюарт
фото: Юлия Пересильд

10 ноября в Санта-Монике прошла ежегодная церемония вручения демократичной премии People's Choice Awards, на красной дорожке которой помимо вездесущего выводка Кардашьян появились Дженнифер Энистон, Зендая, беременная и счастливая Дженна Дьюэн и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Агата Муцениеце и Кристен Стюарт
фото: Дженнифер Энистон

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Агата Муцениеце и Кристен Стюарт
фото: Дженна Дьюэн

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Агата Муцениеце и Кристен Стюарт
фото: Кей Джей Апа

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Агата Муцениеце и Кристен Стюарт
фото: Зендая

В этот же вечер в московском кинотеатре «Пионер» состоялась премьера мультфильма «Стражи Арктики», на которую Агата Муцениеце, Ольга Кабо и Виктор Добронравов привели своих детей.

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Агата Муцениеце и Кристен Стюарт
фото: Агата Муцениеце с детьми

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Агата Муцениеце и Кристен Стюарт
фото: Елена Борщёва с дочерью

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Агата Муцениеце и Кристен Стюарт
фото: Виктор Добронравов с семьей

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Агата Муцениеце и Кристен Стюарт
фото: Ольга Кабо с сыном

11 ноября в Нью-Йорке состоялась ежегодная премия журнала «Glamour» «Women Of The Year Awards». Среди гостей мероприятия были Шарлиз Терон, Джейн Фонда, Бизи Филиппс, Брук Шилдс и другие знаменитости.

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Агата Муцениеце и Кристен Стюарт
фото: Кейт МакКиннон и Шарлиз Терон

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Агата Муцениеце и Кристен Стюарт
фото: Бизи Филлипс

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Агата Муцениеце и Кристен Стюарт
фото: Брук Шилдс

Этим же вечером в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма «Ангелы Чарли» с Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Эллой Балинска в главных ролях.

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Агата Муцениеце и Кристен Стюарт
фото: Элизабет Бэнкс, Элла Балинска, Кристен Стюарт и Наоми Скотт

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Агата Муцениеце и Кристен Стюарт
фото: Кристен Стюарт

В Лондоне тоже было что посмотреть этим вечером - Эмилия Кларк, Эмма Томпсон и Генри Голдинг представили зрителям романтическую комедию «Рождество на двоих», в котором Мать Драконов играет сильно пьющего эльфа по вызову.

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Агата Муцениеце и Кристен Стюарт
фото: Генри Голдинг и Эмилия Кларк

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Агата Муцениеце и Кристен Стюарт
фото: Эмма Томпсон

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Агата Муцениеце и Кристен Стюарт
фото: Эмма Томпсон

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Агата Муцениеце и Кристен Стюарт
фото: Кайли Миноуг

А в Москве в рамках «Недель Каннского кино» состоялась премьера фильма «Предатель» итальянского режиссера Марко Беллоккьо. Среди первых зрителей картины были Светлана Ходченкова, Катерина Шпица, Сергей Светлаков и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Агата Муцениеце и Кристен Стюарт
фото: Светлана Ходченкова

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Агата Муцениеце и Кристен Стюарт
фото: Катерина Шпица

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Агата Муцениеце и Кристен Стюарт
фото: Ян Гэ

Этим же аномально богатым на события вечером в Москве состоялась премьера нового фильма Андрея Кончаловского «Грех», гостями которой стали Алла Пугачёва, Надежда Михалкова, Степан Михалков с супругой, Александр Домогаров и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Агата Муцениеце и Кристен Стюарт
фото: Алла Пугачёва

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Агата Муцениеце и Кристен Стюарт
фото: Екатерина Архарова с мужем

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Агата Муцениеце и Кристен Стюарт
фото: Надежда Михалкова

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Агата Муцениеце и Кристен Стюарт
фото: Степан Михалков с женой

14 ноября в ресторане одной из высоток «Москва-Сити» состоялась презентация новой коллекции одежды от итальянского бренда High, которую посетили Олеся Судзиловская, Ирина Пегова и Екатерина Вуличенко.

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Агата Муцениеце и Кристен Стюарт
фото: Анфиса Чехова

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Агата Муцениеце и Кристен Стюарт
фото: Екатерина Вуличенко

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Агата Муцениеце и Кристен Стюарт
фото: Ирина Пегова

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Агата Муцениеце и Кристен Стюарт
фото: Олеся Судзиловская

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Агата Муцениеце и Кристен Стюарт
фото: Ольга Кабо

Больше фотографий можно увидеть в нашей галерее.
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Ангелы ЧарлиВ джазе только девушкиГрехПредательРождество на двоихСтражи Арктики

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Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Агата Муцениеце и Кристен Стюарт фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Агата Муцениеце и Кристен Стюарт фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Агата Муцениеце и Кристен Стюарт фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Агата Муцениеце и Кристен Стюарт фотографии
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