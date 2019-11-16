Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Агата Муцениеце и Кристен Стюарт

Чем ближе Новогодние праздники и Оскар, тем больше премьер, презентаций и церемоний вручения разнообразных премий. За прошедшие полторы недели в Москве и Лос-Анджелесе наблюдалась паранормальная светская активность, которую мы прилежно зафиксировали в нашей постоянной рубрике.
8 ноября
Олег Меньшиков
отметил 59-й день рождения в компании близких друзей и коллег, выбрав в качестве площадки, конечно же, подведомственный ему Театр им. Ермоловой. Поздравить Меньшикова пришли
Александр Петров
со
Стасей Милославской
,
Леонид Ярмольник
,
Данила Козловский
и другие.
фото: Олег Меньшиков
Актёр не стал тратить время впустую и совместил день рождения с премьерой новой постановки в рамках проекта «Кино на сцене». Суть проекта: звезды кино и театра сидят на сцене и читают по ролям сценарии легендарных фильмов. На этот раз выбор именинника пал на нетленку
Билли Уайлдера «В джазе только девушки»
. Роль Душечки досталась
Юлии Пересильд
, Джо —
Даниле Козловскому
, а Джерри —
Тимофею Трибунцеву
.
фото: Стася Милославская
фото: Юлия Пересильд
10 ноября в Санта-Монике прошла ежегодная церемония вручения демократичной премии People's Choice Awards, на красной дорожке которой помимо вездесущего выводка Кардашьян появились
Дженнифер Энистон
,
Зендая
, беременная и счастливая
Дженна Дьюэн
и другие.
фото: Дженнифер Энистон
фото: Дженна Дьюэн
фото: Кей Джей Апа
фото: Зендая
В этот же вечер в московском кинотеатре «Пионер» состоялась премьера мультфильма
«Стражи Арктики»
, на которую
Агата Муцениеце
,
Ольга Кабо
и
Виктор Добронравов
привели своих детей.
фото: Агата Муцениеце с детьми
фото: Елена Борщёва с дочерью
фото: Виктор Добронравов с семьей
фото: Ольга Кабо с сыном
11 ноября в Нью-Йорке состоялась ежегодная премия журнала «Glamour» «Women Of The Year Awards». Среди гостей мероприятия были
Шарлиз Терон
,
Джейн Фонда
,
Бизи Филиппс
,
Брук Шилдс
и другие знаменитости.
фото: Кейт МакКиннон и Шарлиз Терон
фото: Бизи Филлипс
фото: Брук Шилдс
Этим же вечером в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма
«Ангелы Чарли»
с
Кристен Стюарт
,
Наоми Скотт
и
Эллой Балинска
в главных ролях.
фото: Элизабет Бэнкс, Элла Балинска, Кристен Стюарт и Наоми Скотт
фото: Кристен Стюарт
В Лондоне тоже было что посмотреть этим вечером -
Эмилия Кларк
,
Эмма Томпсон
и
Генри Голдинг
представили зрителям романтическую комедию
«Рождество на двоих»
, в котором Мать Драконов играет сильно пьющего эльфа по вызову.
фото: Генри Голдинг и Эмилия Кларк
фото: Эмма Томпсон
фото: Эмма Томпсон
фото: Кайли Миноуг
А в Москве в рамках «Недель Каннского кино» состоялась премьера фильма
«Предатель»
итальянского режиссера
Марко Беллоккьо
. Среди первых зрителей картины были
Светлана Ходченкова
,
Катерина Шпица
,
Сергей Светлаков
и другие.
фото: Светлана Ходченкова
фото: Катерина Шпица
фото: Ян Гэ
Этим же аномально богатым на события вечером в Москве состоялась премьера нового фильма
Андрея Кончаловского «Грех»
, гостями которой стали
Алла Пугачёва
,
Надежда Михалкова
,
Степан Михалков
с супругой,
Александр Домогаров
и другие.
фото: Алла Пугачёва
фото: Екатерина Архарова с мужем
фото: Надежда Михалкова
фото: Степан Михалков с женой
14 ноября в ресторане одной из высоток «Москва-Сити» состоялась презентация новой коллекции одежды от итальянского бренда High, которую посетили
Олеся Судзиловская
,
Ирина Пегова
и
Екатерина Вуличенко
.
фото: Анфиса Чехова
фото: Екатерина Вуличенко
фото: Ирина Пегова
фото: Олеся Судзиловская
фото: Ольга Кабо Больше фотографий можно увидеть в нашей галерее
.