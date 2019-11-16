«Хочу, чтобы у меня было больше детей»: Орландо Блум о предстоящей свадьбе

Свадьба Орландо Блума
и Кэти Перри
не за горами. Актер сделал предложение своей возлюбленной
в День святого Валентина на борту вертолета. Пожениться они решили в декабре, когда пройдут концерты Кэти в Лос-Анджелесе и Чикаго. Недавно Блум дал интервью журналу Man About Town, где рассказал о семейных планах и о своем взгляде на отношения.
У актера уже есть 8-летний сын Флинн от предыдущего брака, однако в интервью он признался, что очень хочет снова стать отцом.
«Я действительно хочу получать радость от семейной жизни, от общения с друзьями и моим прекрасным сыном. Хочу, чтобы у меня было больше детей. К этому этапу я подошел без надуманных иллюзий, а с реальным взглядом на то, что такое отношения»
, - сказал Блум.
Для Кэти Перри этот брак тоже станет вторым. Наверное, поэтому Орландо и Кэти не торопились создавать семью. Они решили пожениться лишь спустя три года отношений.
«В юные годы мы все находимся под очаровывающим влиянием такой любви, которую видим в голливудских фильмах. На самом же деле главное в отношениях - это общение и компромисс. Семейная жизнь складывается из готовности к диалогу и радости от простых мелочей»
, - отметил актер.