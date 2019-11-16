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«Хочу, чтобы у меня было больше детей»: Орландо Блум о предстоящей свадьбе

16 ноября
2019 год

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16 ноября 2019
Свадьба Орландо Блума и Кэти Перри не за горами. Актер сделал предложение своей возлюбленной в День святого Валентина на борту вертолета. Пожениться они решили в декабре, когда пройдут концерты Кэти в Лос-Анджелесе и Чикаго. Недавно Блум дал интервью журналу Man About Town, где рассказал о семейных планах и о своем взгляде на отношения.

«Хочу, чтобы у меня было больше детей»: Орландо Блум о предстоящей свадьбе

У актера уже есть 8-летний сын Флинн от предыдущего брака, однако в интервью он признался, что очень хочет снова стать отцом.

«Я действительно хочу получать радость от семейной жизни, от общения с друзьями и моим прекрасным сыном. Хочу, чтобы у меня было больше детей. К этому этапу я подошел без надуманных иллюзий, а с реальным взглядом на то, что такое отношения», - сказал Блум.

«Хочу, чтобы у меня было больше детей»: Орландо Блум о предстоящей свадьбе

Для Кэти Перри этот брак тоже станет вторым. Наверное, поэтому Орландо и Кэти не торопились создавать семью. Они решили пожениться лишь спустя три года отношений.

«В юные годы мы все находимся под очаровывающим влиянием такой любви, которую видим в голливудских фильмах. На самом же деле главное в отношениях - это общение и компромисс. Семейная жизнь складывается из готовности к диалогу и радости от простых мелочей», - отметил актер.
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«Хочу, чтобы у меня было больше детей»: Орландо Блум о предстоящей свадьбе фотографии
«Хочу, чтобы у меня было больше детей»: Орландо Блум о предстоящей свадьбе фотографии
«Хочу, чтобы у меня было больше детей»: Орландо Блум о предстоящей свадьбе фотографии
«Хочу, чтобы у меня было больше детей»: Орландо Блум о предстоящей свадьбе фотографии
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