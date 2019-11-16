Сыновья Пирса Броснана стали амбассадорами премии «Золотой глобус»

Братья Дилан
и Пэрис Броснан
назначены амбассадорами «Золотого глобуса — 2020». Об этом объявила президент Голливудской ассоциации иностранной прессы Мехер Татна
на торжественной церемонии.
«Дилан и Пэрис уже достигли больших успехов в мире моды и теперь идут по стопам своего отца в индустрии развлечений»
, - сказала она.
Действительно, на счету братьев несколько рекламных кампаний Burberry и Dolce & Gabbana, участие в модных показах, а также съемки для глянцевых журналов.
Впервые за всю историю премии «Золотой глобус» ее послами стали два брата. Они будут помогать во время церемонии и раздавая награды. Поддержать своих сыновей пришел и сам Пирс Броснан
.
«Мы чтим успехи нашего отца и с гордостью присоединяемся к невероятному списку предыдущих послов «Золотого глобус», многие из которых продолжили реализовывать свои мечты в индустрии развлечений. Самый большой урок, который преподал нам отец, — это быть добрыми, что было существенным фактором нашего с братом выбора в пользу кинопроизводства и желания рассказывать важные истории. Это большая привилегия — иметь возможность обратить внимание общества на голодающих детей»
, - сказал Дилан.
Дилан сейчас учится в Университете Лойола Мэримаунт, где изучает киноиндустрию. В этом году он уже снял свой короткометражный фильм на Шри-Ланке о работе организации «Всемирная продовольственная программа», которая помогает голодающим детям.
«Мы с братом понимаем ценность образования и его важность в достижении успеха. Мне никогда не приходилось беспокоиться, где я смогу поесть в следующий раз, мне повезло в этом отношении, но я знаю, что миллионы детей во всем мире не имеют такой роскоши»
, - сказал Дилан Броснан.
Торжественная церемония вручения премии «Золотой глобус» состоится 5 января 2020 года.