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Сыновья Пирса Броснана стали амбассадорами премии «Золотой глобус»

16 ноября
2019 год

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16 ноября 2019
Братья Дилан и Пэрис Броснан назначены амбассадорами «Золотого глобуса — 2020». Об этом объявила президент Голливудской ассоциации иностранной прессы Мехер Татна на торжественной церемонии.

Сыновья Пирса Броснана стали амбассадорами премии «Золотой глобус»

«Дилан и Пэрис уже достигли больших успехов в мире моды и теперь идут по стопам своего отца в индустрии развлечений», - сказала она.

Действительно, на счету братьев несколько рекламных кампаний Burberry и Dolce & Gabbana, участие в модных показах, а также съемки для глянцевых журналов.

Впервые за всю историю премии «Золотой глобус» ее послами стали два брата. Они будут помогать во время церемонии и раздавая награды. Поддержать своих сыновей пришел и сам Пирс Броснан.

Сыновья Пирса Броснана стали амбассадорами премии «Золотой глобус»

«Мы чтим успехи нашего отца и с гордостью присоединяемся к невероятному списку предыдущих послов «Золотого глобус», многие из которых продолжили реализовывать свои мечты в индустрии развлечений. Самый большой урок, который преподал нам отец, — это быть добрыми, что было существенным фактором нашего с братом выбора в пользу кинопроизводства и желания рассказывать важные истории. Это большая привилегия — иметь возможность обратить внимание общества на голодающих детей», - сказал Дилан.

Дилан сейчас учится в Университете Лойола Мэримаунт, где изучает киноиндустрию. В этом году он уже снял свой короткометражный фильм на Шри-Ланке о работе организации «Всемирная продовольственная программа», которая помогает голодающим детям.

Сыновья Пирса Броснана стали амбассадорами премии «Золотой глобус»

«Мы с братом понимаем ценность образования и его важность в достижении успеха. Мне никогда не приходилось беспокоиться, где я смогу поесть в следующий раз, мне повезло в этом отношении, но я знаю, что миллионы детей во всем мире не имеют такой роскоши», - сказал Дилан Броснан.

Торжественная церемония вручения премии «Золотой глобус» состоится 5 января 2020 года.
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Сыновья Пирса Броснана стали амбассадорами премии «Золотой глобус» фотографии
Сыновья Пирса Броснана стали амбассадорами премии «Золотой глобус» фотографии
Сыновья Пирса Броснана стали амбассадорами премии «Золотой глобус» фотографии
Сыновья Пирса Броснана стали амбассадорами премии «Золотой глобус» фотографии
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