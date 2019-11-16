«Воспитываю одновременно двоих детей»: Никки Рид о воспитании дочери и своём ювелирном бренде

Никки Рид
и Йен Сомерхолдер
поженились в 2015 году. А 25 июня 2017-го у них родилась дочь, которую назвали весьма необычным именем - Боди Солели Рид-Сомерхолдер
. В недавнем интервью Никки рассказала, как ей удается успешно совмещать роль жены, мамы, актрисы и бизнес-леди.
Актриса решила не сидеть в декрете. Она продолжает сниматься в кино, часто путешествует и продолжает продвигать собственный бизнес - ювелирный бренд Bayou with Love.
Это не просто обычные украшения, а изделия из переработанных материнских плат компьютеров и планшетов.
«Я часто говорю о балансе - не потому, что считаю себя экспертом, я просто стремлюсь к этому. У меня есть свой бизнес, который я «родила» почти одновременно с ребенком. Так что сейчас я, можно сказать, воспитываю одновременно двоих детей. Многие современные мамы стараются совмещать ведение хозяйства с другими частями своей жизни. Это выполнимо, но для этого нужно быть осознанным»
, - рассказала Рид.
Актриса умудряется находить время и на себя. По ее словам, иногда необходимо отвлечься.
«Я думаю, очень важно уделять время и себе. Отвлечься от всего, даже от любимого человека, и найти несколько минут тишины наедине с собой. Я пытаюсь не забывать об этом. В эти моменты ко мне всегда приходят хорошие идеи. Сейчас я чувствую, что могу быть и мамой, и творческим человеком. Я ощущаю себя реализованной в обеих ролях».
Никки Рид также призналась, что, как и многие мамы, любит хвастаться успехами своей дочери. Однако актриса не поддерживает родителей, которые навязывают детям свои интересы и желания.
«Дети приходят в этот мир уникальными, такими, какие они есть. У каждого из них свой путь, и мы, как родители, должны лишь помогать им и направлять. Для нас с Йеном это главное правило», - рассказала Никки.