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«Воспитываю одновременно двоих детей»: Никки Рид о воспитании дочери и своём ювелирном бренде

16 ноября
2019 год

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16 ноября 2019
Никки Рид и Йен Сомерхолдер поженились в 2015 году. А 25 июня 2017-го у них родилась дочь, которую назвали весьма необычным именем - Боди Солели Рид-Сомерхолдер. В недавнем интервью Никки рассказала, как ей удается успешно совмещать роль жены, мамы, актрисы и бизнес-леди.

«Воспитываю одновременно двоих детей»: Никки Рид о воспитании дочери и своём ювелирном бренде

Актриса решила не сидеть в декрете. Она продолжает сниматься в кино, часто путешествует и продолжает продвигать собственный бизнес - ювелирный бренд Bayou with Love. Это не просто обычные украшения, а изделия из переработанных материнских плат компьютеров и планшетов.

«Воспитываю одновременно двоих детей»: Никки Рид о воспитании дочери и своём ювелирном бренде

«Я часто говорю о балансе - не потому, что считаю себя экспертом, я просто стремлюсь к этому. У меня есть свой бизнес, который я «родила» почти одновременно с ребенком. Так что сейчас я, можно сказать, воспитываю одновременно двоих детей. Многие современные мамы стараются совмещать ведение хозяйства с другими частями своей жизни. Это выполнимо, но для этого нужно быть осознанным», - рассказала Рид.

«Воспитываю одновременно двоих детей»: Никки Рид о воспитании дочери и своём ювелирном бренде

Актриса умудряется находить время и на себя. По ее словам, иногда необходимо отвлечься.

«Я думаю, очень важно уделять время и себе. Отвлечься от всего, даже от любимого человека, и найти несколько минут тишины наедине с собой. Я пытаюсь не забывать об этом. В эти моменты ко мне всегда приходят хорошие идеи. Сейчас я чувствую, что могу быть и мамой, и творческим человеком. Я ощущаю себя реализованной в обеих ролях».

Никки Рид также призналась, что, как и многие мамы, любит хвастаться успехами своей дочери. Однако актриса не поддерживает родителей, которые навязывают детям свои интересы и желания.

«Воспитываю одновременно двоих детей»: Никки Рид о воспитании дочери и своём ювелирном бренде

«Дети приходят в этот мир уникальными, такими, какие они есть. У каждого из них свой путь, и мы, как родители, должны лишь помогать им и направлять. Для нас с Йеном это главное правило», - рассказала Никки.
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«Воспитываю одновременно двоих детей»: Никки Рид о воспитании дочери и своём ювелирном бренде фотографии
«Воспитываю одновременно двоих детей»: Никки Рид о воспитании дочери и своём ювелирном бренде фотографии
«Воспитываю одновременно двоих детей»: Никки Рид о воспитании дочери и своём ювелирном бренде фотографии
«Воспитываю одновременно двоих детей»: Никки Рид о воспитании дочери и своём ювелирном бренде фотографии
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