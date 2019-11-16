«Разврат и глумление»: Никита Михалков проанализировал свадьбу Собчак и Богомолова

Бесогон отечественного кинематографа Никита свет Сергеевич Михалков посвятил очередной выпуск своей авторской программы «БесогонТВ» свадьбеКсении Собчак и Константина Богомолова. В выпуске, получившим название «Ад пуст, все черти здесь», режиссер обрушился с критикой не только на молодоженов, но и, внезапно, на РПЦ, поразмыслив о том, «почему таинство венчания, поставленное в один ряд с развратом и глумлением, может иметь тяжелые последствия как для церкви, так и для общества».
Возмутила режиссёра эпатажная выходка молодожёнов, которые мало того, что приехали в ЗАГС на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас», так ещё и поскакали после регистрации в храм венчаться. Впрочем, Никита Сергеевич подмечает, что безнравственность царит не только в сердцах и головах Богомолова и Собчак, но и всех, кто обслуживал этот «сатанинский бал».
«Ну вот, представьте себе — человек, к которому пришли, дали деньги и сказали: «Дайте нам катафалк»... Он спросил «Для чего?» Или ему все равно? А нужна какая-нибудь справка о смерти кого-то? Или можно просто за бабки, как говорится, получить его? Кто написал довольно циничную надпись: «Пока смерть не разлучит нас» ? На этом катафалке, с этой надписью молодожены приезжают в ЗАГС... Есть водитель, который всё это вёз... То есть всё это надо организовать. Всё это режиссура, да? А экипаж с четвеёркой лошадей? Когда уже в другое платье переодетая невеста подъезжает к храму на венчание... Это же тоже организованная вещь, это не спонтанно, это готовится долго и тщательно. С выдумкой, с обсуждением, с людьми, которые всё это исполняют».
«А в какой храм приезжают молодожены, чтобы венчаться? «Большое Вознесение», что на Большой Никитской. А что это за храм? Я просто хочу напомнить. Вот на этих плитах, внутри этого храма, стояли Александр Пушкин и Наталья Гончарова, когда их венчали. На этом венчании присутствовали известнейшие люди Москвы. Этот храм был центром, куда приходили на службы, на литургии, на крестины, отпевания, венчания. Этот храм был наполнен огромной, мощнейшей энергией жизни, смерти, любви, надежд...И вот сюда в экипаже приезжают наши молодожены, чтобы совершить таинство венчания. И батюшка спросил у них, веруют ли они, осознают ли они свои грехи? Наверное, они сказали, что осознают» .
Впрочем, Никита Сергеевич явно сомневается в том, что кто-то в этой истории хоть что-то осознавал. И если от Ксюши с Костей режиссёр, в принципе, готов ждать чего угодно, то от церкви он такого не ожидал:
«У меня другой вопрос, и он более серьёзный и глубокий, на мой взгляд. А церковь всегда понимает, что она делает? Это же не поступок одного батюшки, он же наверняка с кем-то советовался. Наверное, в церковных административных кругах это обсуждалось. Я абсолютно убежден, стопроцентно, что любой вошедший с улицы и пожелавший венчаться в этом конкретном храме не так быстро получит благословение, если вообще получит. Тем более, когда речь идёт о венчании бывшего кандидата в президенты страны. Вообще, для храма это, может быть и честь какая-то. При этом никто и никогда не отменял смысл слова «таинство». Это не значит тайно. Таинство — это значит глубочайшее, искреннее понимание совершаемого обряда».
В связи с этим режиссёр упоминает интервью Ксении Собчак журналу «Tatler», которое она дала накануне свадьбы. На вопрос о причинах, побудивших её венчаться в храме, Ксения Анатольевна честно ответила: «Это очень красивая традиция. Да и когда ещё в церковь зайдёшь в короне? Красивые традиции и обряды - это то, что навсегда остаётся в памяти».
Больше всего режиссёра возмутила последовательность в сценарии свадьбы Богомолова и Собчак и то, какую роль сыграл в этой череде аттракционов храм: «В шутейном катафалке приехать в ЗАГС, потом возложение цветов к памятнику святому Владимиру. Вот это серьёзно или это стёб? Потом приезд в храм «Большое Вознесение» на венчание, а потом сама свадьба, вот с таким шабашем.
То есть это постановка, частью декораций которой становится храм «Большое Вознесение». То есть он вписывается в эту череду глумления, я не могу по-другому это назвать. То есть эти люди идут в храм венчаться, зная, что будет дальше. Там нет случайностей. И что? Церкви мало глумления, которое было да и сейчас есть? Неужели не понятно, что это пятно ложится не только на этот конкретный храм или на этого конкретного батюшку? Это пятно ложится на церковь. Допустим, человек, который только хочет прийти в храм, он еще не уверен. И когда он соединяет в своём сознании всё то, о чем мы сейчас говорим, — мы уверены, что он захочет переступить порог храма? А не подумает ли он, что всё, что происходит, оправдывает это несоединимое соединение - таинство венчания с шабашем? Послушайте, я не против стёба, веселья... Ради бога! У каждого свои вкусы и желания. Я просто хочу понять, как это соединяется в сознании. В сознании тех, кто только хочет прийти в церковь, в сознании тех, кто уже ходит в этот храм, в сознании самой церкви?».
Под завязку режиссёр даже вспомнил о громком деле Pussy Riot, которые, по его мнению, оказались куда более искренни в своём глумлении, чем герои выпуска: «А чем отличается история Pussy Riot от этой истории, о которой мы сейчас говорим? Да искренностью. Они просто явно, открыто, публично глумились. Получили за это срок. А тут другая история: тут всё как бы всерьёз, как бы выдохнули, начали новую жизнь. И тут же, за порогом этого храма, началось то, что мы видели».
«Короче, не буду спойлерить вам, это надо видеть! Роскошно всё.
И хлесткое название «Ад пуст, все черти здесь», и эффектные паузы, и Цитаты Великих каждые три минуты, и лирическая музыка, и уместный церковный неймдроппинг Ермоловой и Шаляпиным, и пафосный финал.... прям «Солнечный Удар» в миниатюре.
Раньше, бывало, после такого я возьму и настрочу открытое письмо Никите Сергеевичу (можете найти в интернете «Открытое письмо Михалкову Ксении Собчак»). Но сейчас я активно практикую смирение, поэтому отвечу коротко и тут. «А они это все всерьёз или «как бы»,с издевкой?» - вопрошает Михалков, параллельно клеймя ритуальные услуги, за то, что выдали катафалк без предъявления, собственно, трупа.
Вопрос настолько содержательный, что я могу ответить лишь вопросом на вопрос, как делают горячо любимые Никитой Сергеевичем евреи: «А вы в последнee время то, что снимаете, вы это всерьёз снимаете, Никита Сергеевич, или «как бы»? Я вот верю в искренность ваших последних художественных высказываний, пусть они и производят впечатление тончайшего троллинга... А упрекать нас в том, что мы не предъявили труп при получении катафалка....Нам-то хоть подержанный, списанный катафалк выдали, а вам целый Госбюджет».