Кристина Асмус призвала актрис не отказываться от постельных сцен

После выхода на экраны фильма «Текст» Кристина Асмус
столкнулась с настоящей травлей. Откровенные сцены с участием актрисы вызвали огромный резонанс. Ее мужу Гарику Харламову
даже пришлось оправдываться, написав «объяснительную записку»
о том, что это просто кино. Однако это не сработало. Хейтеры с новой силой начали нападать на Кристину, требуя лишения Харламова и Асмус родительских прав
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Асмус изо всех сил старалась держаться, но все-таки эта ситуация ее очень задела. И в интервью Юлии Морозовой на радиостанции «Energy», рассказывая о том, как она переносит эту волну ненависти, Кристина не выдержала и расплакалась
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Однако актрису поддержали многие коллеги. Их она решила поблагодарить прямо со сцены на церемонии вручения премии «Женщина года» журнала «Glamour»
. В своей речи Асмус также призвала актрис не отказываться от съемок в постельных сценах из-за неоднозначной реакции людей
.
«Меня радует, что адекватных людей все-таки перевес. Мне позвонила актриса одна несколько дней назад и сказала: «Кристин, передо мной всегда стоял выбор - сниматься в постельных сценах, не сниматься в постельных сценах... Но после ситуации, которая возникла вокруг тебя, я точно знаю, что не буду сниматься». Я бы хотела обратиться к актрисам, которые думают точно так же. Из-за кучки идиотов и моралистов, которые не разделяют личную жизнь и работу, не надо отказываться от хорошего кино»
, - высказалась Кристина.
На зло всем хейтерам Асмус заявила, что все равно снялась бы в «Тексте», даже если бы знала, что ее будут травить: «Если бы год назад, до съемок «Текста», я бы знала, что начнется такая травля, настоящие угрозы мне, я бы все равно снялась в «Тексте», потому что это крутой фильм!»
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