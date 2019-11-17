Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Кристина Асмус призвала актрис не отказываться от постельных сцен

17 ноября
2019 год

Лайфстайл >>
17 ноября 2019
После выхода на экраны фильма «Текст» Кристина Асмус столкнулась с настоящей травлей. Откровенные сцены с участием актрисы вызвали огромный резонанс. Ее мужу Гарику Харламову даже пришлось оправдываться, написав «объяснительную записку» о том, что это просто кино. Однако это не сработало. Хейтеры с новой силой начали нападать на Кристину, требуя лишения Харламова и Асмус родительских прав.

Кристина Асмус призвала актрис не отказываться от постельных сцен

Асмус изо всех сил старалась держаться, но все-таки эта ситуация ее очень задела. И в интервью Юлии Морозовой на радиостанции «Energy», рассказывая о том, как она переносит эту волну ненависти, Кристина не выдержала и расплакалась.

Однако актрису поддержали многие коллеги. Их она решила поблагодарить прямо со сцены на церемонии вручения премии «Женщина года» журнала «Glamour». В своей речи Асмус также призвала актрис не отказываться от съемок в постельных сценах из-за неоднозначной реакции людей.

Кристина Асмус призвала актрис не отказываться от постельных сцен

«Меня радует, что адекватных людей все-таки перевес. Мне позвонила актриса одна несколько дней назад и сказала: «Кристин, передо мной всегда стоял выбор - сниматься в постельных сценах, не сниматься в постельных сценах... Но после ситуации, которая возникла вокруг тебя, я точно знаю, что не буду сниматься». Я бы хотела обратиться к актрисам, которые думают точно так же. Из-за кучки идиотов и моралистов, которые не разделяют личную жизнь и работу, не надо отказываться от хорошего кино», - высказалась Кристина.

На зло всем хейтерам Асмус заявила, что все равно снялась бы в «Тексте», даже если бы знала, что ее будут травить: «Если бы год назад, до съемок «Текста», я бы знала, что начнется такая травля, настоящие угрозы мне, я бы все равно снялась в «Тексте», потому что это крутой фильм!».
версия для печати
Ссылки по теме
Гарик Харламов и Кристина Асмус рассказали о способностях дочери

Женщина года - 2019: Елизавета Боярская, Анна Хилькевич и Юлия Пересильд
Поиск по меткам
травля
персоны
Кристина АсмусГарик Харламов
фильмы
Текст

фотографии >>
Кристина Асмус призвала актрис не отказываться от постельных сцен фотографии
Кристина Асмус призвала актрис не отказываться от постельных сцен фотографии
Кристина Асмус призвала актрис не отказываться от постельных сцен фотографии
Кристина Асмус призвала актрис не отказываться от постельных сцен фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

День рождения >>

Александр Бранкевич
Дмитрий Брусникин
Людмила Гаврилова
Марк Горонок
Виргиния Кельмелите
Татьяна Мошкова
Стефан Отто
Руслана Писанка
Виктор Семёнов
Лайош Башти
Лесли Бибб
Дэнни ДеВито
Рэйчел Макадамс
Софи Марсо
Мартин Скорсезе
Рок Хадсон
все родившиеся 17 ноября >>

Афиша кино >>

Великий диктатор
сатирическая комедия
США, 1940
Кровь
драма
Россия, 2018
Аббатство Даунтон
драма
Великобритания, 2019
Корпоративные животные
комедия, фильм ужасов
США, 2019
Малыш Джо
драма, научная фантастика
Австрия, Великобритания, Германия, 2019
Lil Peep: всё для всех
биография
США, 2019
Аванпост
фантастическая драма
Россия, 2019
Вайолет Эвергарден: Вечность и призрак пера
драма, семейное кино
Япония, 2019
Давай разведёмся
комедия
Россия, 2019
Король Слон
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Иран, Ливан, 2017
Обратный отсчёт
триллер, фильм ужасов
США, 2019
Робокар Поли: Приключение в Брумтауне
детский фильм, комедия, семейное кино
Южная Корея, 2011
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен