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Женщина года - 2019: Елизавета Боярская, Анна Хилькевич и Юлия Пересильд

17 ноября
2019 год

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17 ноября 2019
12 ноября в «Геликон-Опере» состоялась церемония вручения премии журнала «Glamour» «Женщина года - 2019», честь вести которую выпала Ивану Урганту, Ольге Шелест и Александру Гудкову, вышедшему на сцене в образе молодого папы кардинала Гламуриани.

Женщина года - 2019: Елизавета Боярская, Анна Хилькевич и Юлия Пересильд
фото: Иван Ургант

Женщина года - 2019: Елизавета Боярская, Анна Хилькевич и Юлия Пересильд
фото: Иван Ургант

Женщина года - 2019: Елизавета Боярская, Анна Хилькевич и Юлия Пересильд
фото: Кардинал Гламуриани

Женщина года - 2019: Елизавета Боярская, Анна Хилькевич и Юлия Пересильд
фото: Кардинал Гламуриани

Среди гостей церемонии были Аня Чиповская, Мария Кожевникова, Настя Задорожная, Кристина Асмус, Юлия Топольницкая, Анна Хилькевич, Юлия Пересильд, Ингрид Олеринская и многие-многие другие.

Женщина года - 2019: Елизавета Боярская, Анна Хилькевич и Юлия Пересильд
фото: Юлия Паршута

Женщина года - 2019: Елизавета Боярская, Анна Хилькевич и Юлия Пересильд
фото: Елизавета Боярская

Женщина года - 2019: Елизавета Боярская, Анна Хилькевич и Юлия Пересильд
фото: Кристина Асмус

Женщина года - 2019: Елизавета Боярская, Анна Хилькевич и Юлия Пересильд
фото: Мария Кожевникова

Женщина года - 2019: Елизавета Боярская, Анна Хилькевич и Юлия Пересильд
фото: Наталья Ионова

Женщина года - 2019: Елизавета Боярская, Анна Хилькевич и Юлия Пересильд
фото: Аня Чиповская

Женщина года - 2019: Елизавета Боярская, Анна Хилькевич и Юлия Пересильд
фото: Наталья Подольская

Женщина года - 2019: Елизавета Боярская, Анна Хилькевич и Юлия Пересильд
фото: Настя Задорожная

Женщина года - 2019: Елизавета Боярская, Анна Хилькевич и Юлия Пересильд
фото: Марина Александрова

Женщина года - 2019: Елизавета Боярская, Анна Хилькевич и Юлия Пересильд
фото: Анфиса Черных

Некоторым гостям несказанно повезло прихватить с церемонии награды: «Парой года» «Glamour» объявил Марию Ивакову и Никиту Ефремова, «Актрисой года» стала Юлия Александрова, а Надежда Сысоева удостоилась награды в номинации «Жизнь в розовом цвете» за успехи на поприще создания вокруг себя праздничной и яркой атмосферы.

Женщина года - 2019: Елизавета Боярская, Анна Хилькевич и Юлия Пересильд
фото: Никита Ефремов и Мария Ивакова

Женщина года - 2019: Елизавета Боярская, Анна Хилькевич и Юлия Пересильд
фото: Надежда Сысоева

В одной из «музыкальных пауз» Ирина Горбачёва выступила на сцене с группой «Агонь», исполнив песню «Бомба», в клипе на которую актриса снялась в прошлом месяце.

Женщина года - 2019: Елизавета Боярская, Анна Хилькевич и Юлия Пересильд
фото: Ирина Горбачева и группа Агонь

Женщина года - 2019: Елизавета Боярская, Анна Хилькевич и Юлия Пересильд
фото: Ирина Горбачева

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Женщина года - 2019: Елизавета Боярская, Анна Хилькевич и Юлия Пересильд фотографии
Женщина года - 2019: Елизавета Боярская, Анна Хилькевич и Юлия Пересильд фотографии
Женщина года - 2019: Елизавета Боярская, Анна Хилькевич и Юлия Пересильд фотографии
Женщина года - 2019: Елизавета Боярская, Анна Хилькевич и Юлия Пересильд фотографии
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