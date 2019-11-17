Женщина года - 2019: Елизавета Боярская, Анна Хилькевич и Юлия Пересильд

12 ноября в «Геликон-Опере» состоялась церемония вручения премии журнала «Glamour» «Женщина года - 2019», честь вести которую выпала Ивану Урганту, Ольге Шелест и Александру Гудкову, вышедшему на сцене в образе молодого папы кардинала Гламуриани.
Некоторым гостям несказанно повезло прихватить с церемонии награды: «Парой года» «Glamour» объявил Марию Ивакову и Никиту Ефремова, «Актрисой года» стала Юлия Александрова, а Надежда Сысоева удостоилась награды в номинации «Жизнь в розовом цвете» за успехи на поприще создания вокруг себя праздничной и яркой атмосферы.