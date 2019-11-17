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«Она меня сразу зацепила»: Никита Ефремов рассказал о первой встрече с Марией Иваковой

17 ноября
2019 год

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17 ноября 2019
На прошедшей 12 ноября в Москве церемонии премии журнала «Glamour» «Женщина года-2019» Никита Ефремов и Мария Ивакова удостоились награды в номинации «Пара года». Отдышавшись от свалившегося на них признания, актёр и его возлюбленная дали журналу интервью, в котором рассказали о своей первой встрече и о сохранении личного пространства в отношениях.

«Она меня сразу зацепила»: Никита Ефремов рассказал о первой встрече с Марией Иваковой

Знакомство Никиты и Марии произошло не на одной из светских вечеринок, как можно было бы подумать, а на актёрском тренинге: «Актерский тренинг Саши Дзюбы. И на него пришла очень серьезная девушка с целью повысить свое мастерство. Она меня сразу зацепила. Серьезно все выполняла, настоящий профессионал. Еще и со своим термосиком», - рассказал Никита.

«Я Никиту заметила, как только зашла в комнату, — он стал «фонить энергетически». ­Сразу его почувствовала. Никита мне показался очень легким: всё время шутил, смеялся. И потом начал меня напором ­просто брать. Пойдем туда, пойдем сюда! Я даже напряглась», - добавила Мария.

«Она меня сразу зацепила»: Никита Ефремов рассказал о первой встрече с Марией Иваковой

Никита признался, что он не сторонник концепции полного слияния: «Мне кажется, не бывает никакого принципа, при котором отношения работают или, наоборот, не работают. Мне вот нравится, когда нет гиперслияния, когда нет такого, что вы жить друг без друга не можете. Все самостоятельные личности — и это круто. Я знаю, что для Маши важно иметь личное пространство. У меня тоже есть какие-то вещи, в которые я ее не пускаю».

Также выяснилось, что Никита, как и большинство мужчин, не умеет читать чужие мысли: «Мне потребовалось время, чтобы понять: если я не скажу о проблеме, Никита сам не догадается. Если мне что-то не нравится, я коплю это в себе, а потом вываливаю, как лавину. А он сидит и не понимает, что не так. Теперь я знаю, что должна все проговаривать».
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«Она меня сразу зацепила»: Никита Ефремов рассказал о первой встрече с Марией Иваковой фотографии
«Она меня сразу зацепила»: Никита Ефремов рассказал о первой встрече с Марией Иваковой фотографии
«Она меня сразу зацепила»: Никита Ефремов рассказал о первой встрече с Марией Иваковой фотографии
«Она меня сразу зацепила»: Никита Ефремов рассказал о первой встрече с Марией Иваковой фотографии
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