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«Человек, о котором я мечтала и о котором даже молилась»: Софья Эрнст рассказала о браке с Константином Эрнстом

18 ноября
2019 год

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18 ноября 2019
Героиней декабрьского номера журнала «Tatler» стала актриса Софья Эрнст, получившая широкую известность после выхода сериала «Содержанки». В интервью главному редактору журнала Ксении Соловьевой Софья Павловна рассказала о своём детстве, юности и карьере, а также впервые решилась на откровения о личной жизни и отношениях с мужем, Константином Эрнстом.

«Человек, о котором я мечтала и о котором даже молилась»: Софья Эрнст рассказала о браке с Константином Эрнстом

Софья Павловна вполне сознательно сохраняет с окружающими людьми дистанцию, обращаясь практически ко всем на «вы»: «Вы» не мешает добрым отношениям. Даже отношениям близким. Но дистанция оставляет поле для взаимного уважения. Я бы не назвала это игрой, но в некотором смысле «вы» отношения возвышает. Вот, кстати, со своим мужем я очень долго не могла перейти на «ты». Доходило до смешного. Даже когда произошла близость, я не сразу смогла сказать ему «ты». Это был очень долгий путь. Вообще, мне свойственно долго сближаться».

«Человек, о котором я мечтала и о котором даже молилась»: Софья Эрнст рассказала о браке с Константином Эрнстом

26 декабря в российский прокат выходит историческая драма о восстании декабристов «Союз спасения», в которой Софья Эрнст сыграла главную женскую роль, а Константин Львович выступил соавтором сценария. Актриса рассказала, какой случай подтолкнул её мужа к более детальному изучению восстания декабристов: однажды ему попался старинный сборник стенограмм допросов декабристов. Прочитав книгу, Эрнст понял, что не стоит путать романтический фильм «Звезда пленительного счастья» с многогранной действительностью, и что участниками этого восстания двигали очень разные мотивы. «Кого-то прельщала идеальная картинка будущего. Другими руководил страх радикальных перемен и желание договориться, Пестелем - одержимость и жестокость. Константин начал искать информацию. Потому что для человека думающего и переживающего за будущее своих детей и своей страны всегда актуальным остается поиск ответов на текущие вопросы в прошлом, в истории. Всегда есть бунтари, молодые люди, недовольные тем, что происходит. Вообще, у мужа есть эта тяга - ежедневно проговаривать время. Наверное, поэтому он так долго и занимает свой пост».

«Человек, о котором я мечтала и о котором даже молилась»: Софья Эрнст рассказала о браке с Константином Эрнстом

Ещё учась в школе, Софья Павловна мечтала о том, что её заберут сниматься в кино: «Я представляла, что в школу приходят какие-то взрослые люди из кино. Что у нас в городе снимается фильм с Брюсом Уиллисом, и им нужна девочка, которая будет играть его пропавшую дочь. Конечно, выбирают меня. Я начинаю дружить с дядей Брюсом, и он подписывает мне плакат, который висит у меня над кроватью. Теперь, будучи взрослым человеком, я могу с ясностью сказать: мечты даны для того, чтобы понять, куда тебе идти. В нашей культуре об успешных людях принято говорить «повезло». Или «удачно вышла замуж». Или «её любит камера». Но поскольку мне в жизни посчастливилось общаться с большим количеством успешных людей, я понимаю, что за всем этим стоит огромная работа. И путь к мечте проходит через сопротивление близких, злопыхательство, на которые ты тратишь здоровье и силы. Мечты имеют свойство сбываться, но иногда они проверяют тебя на прочность и сбываются все в один момент. Но чем они серьезнее, тем больше нужно топлива для реализации. До конца доходят те, кто не жалеет себя. Что, впрочем, не исключает «повезло» и «удачно вышла замуж».

«Человек, о котором я мечтала и о котором даже молилась»: Софья Эрнст рассказала о браке с Константином Эрнстом

Об обстоятельствах знакомства с Константином Эрнстом Софья Павловна не говорит ничего конкретного: «Я была не при параде, никуда не собиралась, а он в это время в Питере работал. Мы оказались в одном пространстве».
«Когда мы познакомились, не было ощущения, что он сильно лучше меня. Помню, после нескольких свиданий мы с Константином встретились с моей подругой, и она прям при нём вдруг брякает: «Ты же говорила, вы одного роста». То есть я даже была уверена, что мы одного роста - наверное, потому что далеко не сразу сняла каблуки».

Зато Софья Павловна честно призналась, что во время бесед на первых свиданиях с Эрнстом чувствовала, что ей не хватает некоторых знаний: «Помню, мы сидели в «Пушкине», я держала в руках под столом телефон с «Википедией», подсматривала какие-то хайлайты беседы и подхватывала тему. А потом, приходя домой, изучала историю поиска и читала целиком статьи, чтобы, не дай бог, не обнаружилось, что я чего-то не знала. Я могла перенести свидание, если чувствовала себя к нему не готовой.
Знаете, я ужасно боялась, что он поймет, что я самозванка. Я прямо боролась за этого парня, потому что поняла, что это именно тот человек, о котором я мечтала и о котором даже молилась».

Будучи публичными людьми, Софья и Константин отказались от идеи пышной свадьбы - у них вообще не было никакого торжества: «Мы оба люди закрытые. Мой муж вообще чемпион по закрытости. Мы, наверное, даже не могли бы целоваться при огромном количестве людей».
«У Константина не было свободного времени и ресурса на долгие ухаживания. Мы быстро стали жить как муж и жена, то есть просто вместе. И узаконили отношения».

«Человек, о котором я мечтала и о котором даже молилась»: Софья Эрнст рассказала о браке с Константином Эрнстом

Актрисой Софья Павловна, до встречи с мужем работавшая стилистом, решила стать совершенно случайно с подачи Ани Чиповской, которая решила как-то вечером почитать у бара «Симачёв» стихи во время перекура: «Так хорошо и талантливо, что я заплакала. Я сказала Ане: «Ты же актриса!» - в моём понимании это приравнивалось к небожителю. А она вдруг говорит: «Да ты же тоже!» Мне и раньше говорили, но в тот момент я почему-то в это поверила».
Поверила и пошла сначала на курсы в Школу-студию МХАТ, а потом поступила туда на платное отделение, так как уже имела высшее образование. В конце первого курса Софья Павловна забеременела, но, вопреки ожиданиям мужа, её это обстоятельство не отвлекло от учёбы. Так же как и вторая беременность - к моменту получения диплома у Софьи было уже двое детей.
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«Человек, о котором я мечтала и о котором даже молилась»: Софья Эрнст рассказала о браке с Константином Эрнстом фотографии
«Человек, о котором я мечтала и о котором даже молилась»: Софья Эрнст рассказала о браке с Константином Эрнстом фотографии
«Человек, о котором я мечтала и о котором даже молилась»: Софья Эрнст рассказала о браке с Константином Эрнстом фотографии
«Человек, о котором я мечтала и о котором даже молилась»: Софья Эрнст рассказала о браке с Константином Эрнстом фотографии
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