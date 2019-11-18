Диана Крюгер не была готова стать матерью в 41 год

После рождения дочери Диана Крюгер
поняла, что роль матери для нее на первом месте. В интервью итальянскому изданию IO Donna
актриса рассказала, что не была готова к рождению ребенка в 41 год.
Диана утверждает, что дочь стала смыслом ее жизни. Малышка родилась в конце 2018 года, и с тех пор все остальные вещи в жизни Крюгер отошли на второй план.
«Долгое время я не хотела иметь детей. У меня были свои привычки, и все было нормально. Короче говоря, я не чувствовала, что готова к этому. Но жизнь рассудила, чтобы моя дочь пришла в этот мир в нужное время».
Во время беременности Диана продолжала работать, но перед родами все же ушла в заслуженный отпуск. Она не считает, что упустила что-то из-за рождения ребенка, хотя признает, что жить стало чуть труднее.
«Теперь единственное, что имеет значение — это моя дочь. Не спать 24 часа — это не проблема, пока ты себя нормально чувствуешь. И я смирилась с тем, что в путешествиях со мной теперь гора багажа. Раньше я летала только с ручной кладью».