«Джеку не нужно было приглашение, чтобы взобраться на дверь» : Селин Дион рассказала, мог ли финал «Титаника» быть другим

Селин Дион, чья песня My Heart Will Go On стала главным саундтреком к фильму 1997 года «Титаник»
, поучаствовала в вечернем шоу Джимми Фэллона
и рассказала, мог ли финал трагической истории любви быть другим.
В ходе общения со звездой телеведущий спросил, мог ли Джек
выжить.
«Если бы Роза немного подвинулась, совсем немного, влево или вправо, могла бы она спасти жизнь Джеку»?
Селин дала неоднозначный ответ на непростой вопрос.
«Это сложный вопрос. Ну, во-первых, если внимательно посмотреть, видно, что Роза выглядит как мертвая или обмороженная. Она не совсем в сознании. Во-вторых, Джеку не нужно было приглашение, чтобы взобраться на дверь. «Давай, милый, запрыгивай, располагайся!». Наконец, этот парень находился в ледяной воде. Может, у него тело настолько замерзло, что не было сил выбраться из воды».