«Я их не оправдываю, но и не осуждаю» : Мария Шукшина рассказала об участии родственников в рейтинговых передачах за деньги

Мария Шукшина
, ранее рассказавшая о том, что ее дочь получила 2 миллиона за участие в программе «Пусть говорят»
, продолжает выступать против ток-шоу, где обсуждают личную жизнь известных артистов. Она снова вступилась за честь своей семьи, заявив, что не позволит СМИ уничтожить светлое имя своего отца Василия
.
Актриса недовольна тем, что такие программы лишают публику национальных героев и примеров для подражания. Марию беспокоит, что многих выдающихся личностей с помощью скандалов давно приравняли к «пьяницам и дебоширам».
Отдельное внимание Шукшина уделила вопросу оплаты участия в скандальных сюжетах. Мария заявила, что такому искушению тяжело не поддаться, однако Шукшина не осуждает своих родственников за этот поступок. Вспоминая примеры из собственной семьи, Мария добавила, что на первый эфир скандальной передачи ее дочь пришла, чтобы объяснить, зачем продала квартиру бабушки.
«Для подкрепления своих действий они (редакторы ток-шоу — прим. ред.) используют духовно-слабых, не способных устоять перед суммами с шестью нолями, выплачиваемых за каждую передачу, бедных, несчастных людей, в том числе и членов моей семьи. Увы, но это факт! Не спешите судить! Устоять перед искушениями такими деньгами мало, кто может. Я их не оправдываю, но и не осуждаю. Семья есть семья. Ее не выбирают! Тем более, что все люди взрослые, у всех свои собственные семьи. У каждого человека есть право на выбор: добро или зло. И мы все без исключения рано или поздно встаем перед этим выбором!»
Ранее Марии предлагали поучаствовать в эфире, посвященном свадьбе ее сына, однако актриса отреагировала резким высказыванием.
«Вам удалось купить многих, но не меня! И молчать я тоже не буду! И пока я жива, я буду бороться с вами за своего отца, я не дам вам испоганить светлую память о нем».