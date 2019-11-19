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Русская танцовщица рассталась с Джонни Деппом

19 ноября
2019 год

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19 ноября 2019
Российская танцовщица Полина Глен рассталась с Джонни Деппом. После того, как актер подал в суд на Эмбер Херд, а она в свою очередь потребовала бывшего супруга пройти тест на психиатрическую экспертизу, Депп собирался заключить новый брак с 24-летней русской танцовщицей. Теперь 56-летний актер и музыкант вновь станет одним из самых завидных холостяков Голливуда.

Русская танцовщица рассталась с Джонни Деппом

Полина Глен заявила, что уходит от знаменитости из-за его чрезмерной популярности. Дело в том, что громкий развод Деппа и Херд создал неимоверный шум со стороны СМИ и поклонников Джонни. Полине не нравится столь пристальное внимание, от которого ей якобы даже пришлось сбежать обратно в Россию, так как девушке «стало страшно».

По словам инсайдера, Полина, несмотря на свои отношения с голливудским миллионером, ходила на работу, после чего возвращалась в его дом. Девушка работает хореографом. Сообщается, что затянувшийся конфликт, который Эмбер и Джони решали в суде, мешал Полине предпринимать какие-то серьезные меры, связанные с организацией заявленной свадьбы.

«Джонни отвлекся на его вражду с Эмбер, и Полина решила, что настало время предпринимать какие-то шаги».
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Русская танцовщица рассталась с Джонни Деппом фотографии
Русская танцовщица рассталась с Джонни Деппом фотографии
Русская танцовщица рассталась с Джонни Деппом фотографии
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