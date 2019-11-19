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«Раньше я носила мех, теперь нет»: Елизавета Боярская об осознанном потреблении

19 ноября
2019 год

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19 ноября 2019
15 сентября 2019 на сцене «Театра Наций» состоялась премьера спектакля «Дядя Ваня», который поставил руководитель парижского театра «Одеон» Стефан Брауншвейг. В своей постановке чеховской пьесы Брауншвейг сделал упор на монолог доктора Астрова о вырубке лесов, сынтерпретировав его как предчувствие экологической катастрофы.

«Раньше я носила мех, теперь нет»: Елизавета Боярская об осознанном потреблении

Задействованные в постановке актёры Евгений Миронов, Елизавета Боярская, Юлия Пересильд, Анатолий Белый и Виктор Вержбицкий снялись в фотосессии, призывающей обратить внимание на экологию. Освещать позицию актёров в вопросах, касающихся проблем экологии, взялся журнал «Hello!». На протяжении недели в издании будут выходить небольшие интервью, в которых актёры расскажут, как поменялось их отношение к окружающей среде после участия в постановке, и что лично они делают, чтобы улучшить жизнь на планете.
Первой историю своего экологического преображения журналу поведала Елизавета Боярская, играющая в спектакле Елену Андреевну.

«Раньше я носила мех, теперь нет»: Елизавета Боярская об осознанном потреблении

«После репетиций «Дяди Вани» я стала серьезнее к этому относится. Раньше я носила мех, теперь нет. Если в какой-то, например, исторической роли у меня будет меховая муфточка или шапка, я не брошу её на пол, не растопчу и не скажу: «Живодеры!». Буду играть так, потому что это соответствует образу».

«Я хочу начать сортировать мусор, но пока не представляю, как это сделать, ведь для этого нужно организовать определенным образом пространство. Но вот что я уже делаю и приучаю к этому детей: не выбрасываю, а сдаю батарейки и лампочки. Хожу в магазин с тряпичной сумкой, а не с пластиковым пакетом, в кафе — со своим стаканом и бутылочкой воды, и использую деревянные зубные щетки».

«Экологическая осознанность — выбор каждого человека. И я не буду навязывать свой выбор и осуждать тех, кто считает иначе. Могу только рассказывать о том, как делаю я».

«Сейчас появились модные понятия «экологичность общения» и «токсичные люди». Как ни называй, во все времена смысл один. Я лично всегда за чистоту общения, в любых отношениях люблю доброжелательность, ответственность, порядочность и справедливость».
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«Раньше я носила мех, теперь нет»: Елизавета Боярская об осознанном потреблении фотографии
«Раньше я носила мех, теперь нет»: Елизавета Боярская об осознанном потреблении фотографии
«Раньше я носила мех, теперь нет»: Елизавета Боярская об осознанном потреблении фотографии
«Раньше я носила мех, теперь нет»: Елизавета Боярская об осознанном потреблении фотографии
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