«Раньше я носила мех, теперь нет»: Елизавета Боярская об осознанном потреблении

15 сентября 2019 на сцене «Театра Наций» состоялась премьера спектакля «Дядя Ваня», который поставил руководитель парижского театра «Одеон» Стефан Брауншвейг
. В своей постановке чеховской пьесы Брауншвейг сделал упор на монолог доктора Астрова о вырубке лесов, сынтерпретировав его как предчувствие экологической катастрофы.
Задействованные в постановке актёры Евгений Миронов
, Елизавета Боярская
, Юлия Пересильд
, Анатолий Белый
и Виктор Вержбицкий
снялись в фотосессии, призывающей обратить внимание на экологию. Освещать позицию актёров в вопросах, касающихся проблем экологии, взялся журнал «Hello!»
. На протяжении недели в издании будут выходить небольшие интервью, в которых актёры расскажут, как поменялось их отношение к окружающей среде после участия в постановке, и что лично они делают, чтобы улучшить жизнь на планете.
Первой историю своего экологического преображения журналу поведала Елизавета Боярская, играющая в спектакле Елену Андреевну.
«После репетиций «Дяди Вани» я стала серьезнее к этому относится. Раньше я носила мех, теперь нет. Если в какой-то, например, исторической роли у меня будет меховая муфточка или шапка, я не брошу её на пол, не растопчу и не скажу: «Живодеры!». Буду играть так, потому что это соответствует образу»
.
«Я хочу начать сортировать мусор, но пока не представляю, как это сделать, ведь для этого нужно организовать определенным образом пространство. Но вот что я уже делаю и приучаю к этому детей: не выбрасываю, а сдаю батарейки и лампочки. Хожу в магазин с тряпичной сумкой, а не с пластиковым пакетом, в кафе — со своим стаканом и бутылочкой воды, и использую деревянные зубные щетки»
.
«Экологическая осознанность — выбор каждого человека. И я не буду навязывать свой выбор и осуждать тех, кто считает иначе. Могу только рассказывать о том, как делаю я»
.
«Сейчас появились модные понятия «экологичность общения» и «токсичные люди». Как ни называй, во все времена смысл один. Я лично всегда за чистоту общения, в любых отношениях люблю доброжелательность, ответственность, порядочность и справедливость»
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