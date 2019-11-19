Большая поэзия: Александр Кузнецов, Ирина Безрукова и Ксения Кутепова

18 ноября в столичном кинотеатре «Октябрь» в рамках проекта Каро.Арт состоялась премьера дебютного фильма Александра Лунгина«Большая поэзия», получившего на «Кинотавре-2019» призы за лучшую режиссуру и за лучшую мужскую роль. Картина рассказывает о двух друзьях-инкассаторах (Алексей Филимонов и Александр Кузнецов), живущих на окраине города и посещающих поэтический кружок в доме культуры. Попытки найти лирическое настроение в окружающем мире приводят героев к выводу, что единственное подлинно поэтическое действие — это ограбление банка.