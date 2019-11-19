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Большая поэзия: Александр Кузнецов, Ирина Безрукова и Ксения Кутепова

19 ноября
2019 год

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19 ноября 2019
18 ноября в столичном кинотеатре «Октябрь» в рамках проекта Каро.Арт состоялась премьера дебютного фильма Александра Лунгина «Большая поэзия», получившего на «Кинотавре-2019» призы за лучшую режиссуру и за лучшую мужскую роль. Картина рассказывает о двух друзьях-инкассаторах (Алексей Филимонов и Александр Кузнецов), живущих на окраине города и посещающих поэтический кружок в доме культуры. Попытки найти лирическое настроение в окружающем мире приводят героев к выводу, что единственное подлинно поэтическое действие — это ограбление банка.

Большая поэзия: Александр Кузнецов, Ирина Безрукова и Ксения Кутепова

Среди гостей премьеры были замечены Ксения Кутепова, Ирина Безрукова, Алёна Свиридова, Ольга Сутулова, Ирина Вилкова и другие.

Большая поэзия: Александр Кузнецов, Ирина Безрукова и Ксения Кутепова
фото: Ксения Кутепова

Большая поэзия: Александр Кузнецов, Ирина Безрукова и Ксения Кутепова
фото: Ирина Безрукова

Большая поэзия: Александр Кузнецов, Ирина Безрукова и Ксения Кутепова
фото: Александр Кузнецов

Большая поэзия: Александр Кузнецов, Ирина Безрукова и Ксения Кутепова
фото: Александр Лунгин

Большая поэзия: Александр Кузнецов, Ирина Безрукова и Ксения Кутепова
фото: Алёна Свиридова

Большая поэзия: Александр Кузнецов, Ирина Безрукова и Ксения Кутепова
фото: Ольга Сутулова

«Большая поэзия» в прокате с 28 ноября.

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Большая поэзия: Александр Кузнецов, Ирина Безрукова и Ксения Кутепова фотографии
Большая поэзия: Александр Кузнецов, Ирина Безрукова и Ксения Кутепова фотографии
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