«Сейчас есть иллюзия, жупел свободы! Но где шедевры?»: Андрей Кончаловский о таланте, свободе и деньгах

14 ноября в российский прокат вышел новый фильм Андрея Кончаловского «Грех»
- о художнике эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти
. Фильм был целиком снят в Италии с участием итальянских актёров. В интервью изданию «Hello!»
Андрей Кончаловский развеял слухи о том, что он живёт в Италии (у режиссёра есть недвижимость в Тоскане), а также поразмышлял о том, как наличие или отсутствие свободы (и денег) влияет на художника.
О жизни в Италии
«Я не живу в Италии. И никогда не жил. Это фейк-ньюс. Я действительно жил в Америке и во Франции, но потом вернулся в Россию. И с тех пор мы с Юлей живем в Москве, потому что трудимся тут, а выезжаем, когда появляется работа за границей, либо отдыхать»
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«Всем, кто говорит про меня: «Вот Кончаловский живет в Италии», мне всегда хочется напомнить о Гоголе, который писал «Мертвые души» в Риме. Во Флоренции Достоевский завершил роман «Идиот», а Чайковский - «Пиковую даму». От этого все они не перестали быть русскими».
О зависимом положении творческих людей
«Меня интересовал период, когда Микеланджело пытался лавировать между двумя могущественными кланами - Медичи и Делла Ровере. Такое часто бывает с творческими людьми. Наивно думать, что художник свободен. Особенно тот, кто работает в монументальной скульптуре или киноискусстве. На это нужны деньги»
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«Чтобы воссоздать эпоху Средневековья во всех деталях, которые дают ощущение правды, а не костюмированного маскарада, нужны серьезные финансы. А чтобы их отыскать, надо уметь убеждать людей либо иметь доверие тех, у кого есть средства… Но не тех, кто хочет вложить свои деньги и получить их обратно. Как правило, финансисты так мыслят: «Чем больше бабок дам, тем больше получу». Как только они вкладывают с целью наживы, художник теряет свободу, ибо обязался вернуть деньги. Если бы Микеланджело работал в таких условиях, он бы вряд ли что-то создал. У него были люди, которые заказывали ему произведения с одной целью - чтобы они существовали, даже не надеясь на возврат»
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О свободе и шедеврах
Сейчас есть иллюзия, жупел свободы! Но где шедевры? Раз-два и обчелся! Чехов даже так и писал: «Вот я не стал делать эту сцену, потому что цензура ее вырежет»
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О разнице между талантом и трудолюбием
«Воображение развить нельзя. У тебя либо есть антенна, либо её нет. Она принимает некий сигнал из космоса. Но я знаю, что есть люди, которые, не имея таланта, создают произведения искусства, потому что много над ними работали. Это называется трудолюбием»
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«С помощью трудолюбия создается мастерство. Главное, что мастерство - наработанная вещь. Бывает ведь и так: лень убивает талант. Я к тому, что, если есть трудолюбие, можно отковырять крупицу таланта. Например, я недавно гулял по Риму, наткнулся на чудесную картину неизвестного итальянского художника, стоит недорого, а вот если бы это был Каналетто, то цена была бы полтора миллиона. Неизвестный художник не значит бездарный. Так устроена жизнь, она, к сожалению, несправедлива»
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Об авторской задумке и зрительском восприятии
«В 11 лет я посмотрел фильм Григория Александрова «Весна», где героиня Фаины Раневской ходит с романом «Идиот» Достоевского в руках. Я тогда подумал, что это какая-то юмористическая книга про идиота. До 18 лет я и жил с этой мыслью. Оказалось, что Достоевский имел в виду совсем другое»
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Об импульсе к изучению жизни Микеланджело
«Я читал его поэзию, наткнулся на четверостишие, которое было ответом на строчки его друга Строцци: «Мне сладко спать, а пуще - камнем быть, / Когда кругом позор и преступленье: / Не чувствовать, не видеть - облегченье. / Умолкни ж, друг, к чему меня будить?» Потрясающе! Одно время я даже думал назвать фильм «Сны и мрамор, дальнейшие приключения». И когда я прочитал: «позор и преступленье», мне стало интересно, почему он так относится к своей эпохе»
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О сравнении разных исторических эпох
«Всё одно и то же! Алчность, страх смерти, голода и унижения - вот и все, что движет человечеством»
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О главной движущей силе в жизни
«Любопытство. Если человек желает учиться, то он делает это всю жизнь. Когда пропадает желание, он старится и умирает»
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