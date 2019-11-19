Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Я имею право не иметь мнение»: Анна Михалкова о политике и разногласиях с отцом

19 ноября
2019 год

Лайфстайл >>
19 ноября 2019
21 ноября в прокат выходит фильм «Давай разведемся!» - полнометражный дебют сценариста шоу «Осторожно, модерн!» и фильма «Кококо» и режиссера самых вирусных клипов группы «Ленинград» Анны Пармас. Роль акушера-гинеколога, от которой муж уходит к молоденькой фитнес-тренерше, досталась обычной женщине российского кинематографа Анне Михалковой. В интервью порталу «Медуза» актриса рассказала о своей аполитичности, откровенных сценах в кино и спорах с отцом.

«Я имею право не иметь мнение»: Анна Михалкова о политике и разногласиях с отцом

О скандале вокруг Кристины Асмус и готовности раздеться перед камерой

«Я, в общем-то, уже не в том возрасте, чтобы сниматься в порно и чувствовать себя комфортно, но дело не только в этом. Здорово, что такие фильмы появляются («Текст» и «Верность» - прим. ред.). Проблема в том, что у нас, в отличие от Европы, нет традиции или культуры изображения обнаженного тела в живописи, очень мало в литературе.

Эта традиция никогда не была развита — и не потому, что мы все моралисты, просто когда российскому зрителю показывают нашего артиста, занимающегося любовью на экране, он видит не персонажа, а самого артиста. Сейчас ведь обсуждают не героиню Асмус — а саму Кристину Асмус. К сожалению, мы почему-то не можем дистанцироваться от человеческого фактора. У нас любое обнажение в театре или в кино абсолютно всегда сопровождается неадекватной реакцией, которая не возникает, когда мы смотрим американские фильмы и на американских артистов в подобных сценах»

«Думаю, неспроста Кирилл Серебренников в своем фильме «Измена» взял на главную роль иностранную актрису (Франциску Петри - прим. ред.) которая и раздевалась в кадре. Это вывело кино на совершенно другой уровень. Если бы это была какая-нибудь наша актриса, то все говорили бы: «Вы видели, что она там творит-то?» Это ни хорошо, ни плохо — просто это так».

«Мне просто никогда не предлагали сниматься в таких сценах, я всегда работала в другом амплуа — я никогда не разденусь».

«Я имею право не иметь мнение»: Анна Михалкова о политике и разногласиях с отцом

О смене тенденций и норм в кино

«Тенденции в кино меняются не только в России, но и во всём мире и соответствуют духу времени. Когда-то у нас было кооперативное кино, сейчас оно смотрится дико, а в 1990-е было актуально. Тогда же снимались жестокие, кровавые фильмы, которые в то время смотрелись нормально, а потом вдруг повымерли — все стало очень прилизанным, кровь теперь увидишь редко. Хотя в последние годы насилие вновь возвращается в кино».

О своём амплуа

«Отклик, который я получаю от аудитории, не на 100% положительный. Конечно, есть те, кто меня не любит, чисто физиогномически — не его я типаж, или те, кто говорит, что я хреновая актриса, что смотреть меня невозможно. И все же образы, которые я воплощаю на экране, для большинства понятны».

О политике

«Я аполитична. Я считаю очень важным, когда у человека есть возможность высказаться по поводу того, что происходит в его стране, иметь мнение по этому поводу, бороться, но точно так же он должен иметь право не иметь никакого мнения. А в последнее время отсутствие четкой позиции, ассоциации себя либо с теми, либо с другими вызывает большее раздражение, чем когда твое мнение просто не совпадает с мнением большинства. Я придерживаюсь той точки зрения, что имею право не иметь это мнение».

О делах Павла Устинова и Ивана Голунова

«У нас очень развито коллективное сознание, и в какой-то момент ты понимаешь, что не можешь промолчать, что тебе тоже нужно крикнуть в толпу — чтобы про тебя вдруг не подумали, что ты не с ними.
Я, как и все, очень переживала за Устинова, но быть в этом хоре не хотела — потому что так ты не выражаешь свое мнение, тебе просто неловко промолчать — я против этого. Быть в публичном пространстве все время мне несимпатично».

«Я говорю о том, что когда ты входишь в этот поток, то уже не можешь из него выбраться, тебе становится неловко, вдруг тебя не услышат, вдруг ты промолчишь по какому-то поводу. Вот это мне не нравится. Это уже не желание помочь человеку, а твой страх быть не со всеми — это бывает и в одну, и в другую сторону: или за власть топить, или против».

«Я имею право не иметь мнение»: Анна Михалкова о политике и разногласиях с отцом

О политической ангажированности артистов

«Мне, наверное, повезло, я никогда особо не зависела от получения каких-то бюджетных средств. По большому счету, я не вижу ничего ненормального в том, что если ты берешь деньги у государства, то принимаешь его сторону — не в том смысле, что тебя покупают, но ты должен понимать цену этих денег. Если ты взял деньги у государства, ты не можешь в этом фильме ругаться матом — потому что такие правила известны заранее, и возмущаться по этому поводу странно. Если ты против, тогда не бери, тогда ищи в другом месте. У меня не было ситуаций, когда я бы взяла деньги за то, что призывала людей идти за кого-то голосовать. Я не про это».

Об отношениях с Никитой Михалковым

«Даже если я с ним буду миллион раз не согласна, я никогда не буду делать это публично, потому что он мой отец. У меня нет никаких других мотивов, этот мотив для меня гораздо важнее, чем все остальные, и может оправдать все мои действия. Я могу миллион раз быть с ним не согласна, но никогда не буду выставлять себя оппозиционером на его фоне».

«Давай разведемся!» в прокате с 21 ноября 2019 года.

версия для печати
Ссылки по теме
«Травим Асмус!»: Кристина Асмус отреагировала на требования лишить её и Харламова родительских прав

«Это поколение дружелюбное, асексуальное, неконфликтное»: Анна Михалкова о детях
персоны
Кристина АсмусНикита МихалковАнна МихалковаАнна ПармасФранциска ПетриКирилл СеребренниковПавел Устинов
фильмы
ВерностьДавай разведёмсяИзменаКококоТекст

фотографии >>
«Я имею право не иметь мнение»: Анна Михалкова о политике и разногласиях с отцом фотографии
«Я имею право не иметь мнение»: Анна Михалкова о политике и разногласиях с отцом фотографии
«Я имею право не иметь мнение»: Анна Михалкова о политике и разногласиях с отцом фотографии
«Я имею право не иметь мнение»: Анна Михалкова о политике и разногласиях с отцом фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Виктор Фёдоров-Вишняков
17 ноября ушёл из жизни актёр Виктор Фёдоров-Вишняков.

День рождения >>

Светлана Бакулина
Лина Бракните
Наталья Бурмистрова (II)
Евгений Меньшов
Анна Назарова
Лилита Озолиня
Татьяна Пискарёва
Василий Прокопьев
Валерия Ходос
Кэтлин Куинлэн
Карлос Лопес Моктесума
Мэг Райан
Любиша Самарджич
Джин Тирни
Джоди Фостер
Дуглас Хеншэлл
все родившиеся 19 ноября >>

Афиша кино >>

Великий диктатор
сатирическая комедия
США, 1940
Кровь
драма
Россия, 2018
Аббатство Даунтон
драма
Великобритания, 2019
Корпоративные животные
комедия, фильм ужасов
США, 2019
Малыш Джо
драма, научная фантастика
Австрия, Великобритания, Германия, 2019
Lil Peep: всё для всех
биография
США, 2019
Аванпост
фантастическая драма
Россия, 2019
Вайолет Эвергарден: Вечность и призрак пера
драма, семейное кино
Япония, 2019
Давай разведёмся
комедия
Россия, 2019
Король Слон
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Иран, Ливан, 2017
Обратный отсчёт
триллер, фильм ужасов
США, 2019
Робокар Поли: Приключение в Брумтауне
детский фильм, комедия, семейное кино
Южная Корея, 2011
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен