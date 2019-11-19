«Я имею право не иметь мнение»: Анна Михалкова о политике и разногласиях с отцом

21 ноября в прокат выходит фильм «Давай разведемся!»
- полнометражный дебют сценариста шоу «Осторожно, модерн!»
и фильма «Кококо»
и режиссера самых вирусных клипов группы «Ленинград» Анны Пармас
. Роль акушера-гинеколога, от которой муж уходит к молоденькой фитнес-тренерше, досталась обычной женщине российского кинематографа Анне Михалковой
. В интервью порталу «Медуза» актриса рассказала о своей аполитичности, откровенных сценах в кино и спорах с отцом
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О скандале вокруг Кристины Асмус и готовности раздеться перед камерой
«Я, в общем-то, уже не в том возрасте, чтобы сниматься в порно и чувствовать себя комфортно, но дело не только в этом. Здорово, что такие фильмы появляются
(«Текст»
и «Верность»
- прим. ред.). Проблема в том, что у нас, в отличие от Европы, нет традиции или культуры изображения обнаженного тела в живописи, очень мало в литературе.
Эта традиция никогда не была развита — и не потому, что мы все моралисты, просто когда российскому зрителю показывают нашего артиста, занимающегося любовью на экране, он видит не персонажа, а самого артиста. Сейчас ведь обсуждают не героиню Асмус — а саму Кристину Асмус. К сожалению, мы почему-то не можем дистанцироваться от человеческого фактора. У нас любое обнажение в театре или в кино абсолютно всегда сопровождается неадекватной реакцией, которая не возникает, когда мы смотрим американские фильмы и на американских артистов в подобных сценах»
«Думаю, неспроста Кирилл Серебренников в своем фильме «Измена» взял на главную роль иностранную актрису
(Франциску Петри
- прим. ред.) которая и раздевалась в кадре. Это вывело кино на совершенно другой уровень. Если бы это была какая-нибудь наша актриса, то все говорили бы: «Вы видели, что она там творит-то?» Это ни хорошо, ни плохо — просто это так»
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«Мне просто никогда не предлагали сниматься в таких сценах, я всегда работала в другом амплуа — я никогда не разденусь»
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О смене тенденций и норм в кино
«Тенденции в кино меняются не только в России, но и во всём мире и соответствуют духу времени. Когда-то у нас было кооперативное кино, сейчас оно смотрится дико, а в 1990-е было актуально. Тогда же снимались жестокие, кровавые фильмы, которые в то время смотрелись нормально, а потом вдруг повымерли — все стало очень прилизанным, кровь теперь увидишь редко. Хотя в последние годы насилие вновь возвращается в кино»
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О своём амплуа
«Отклик, который я получаю от аудитории, не на 100% положительный. Конечно, есть те, кто меня не любит, чисто физиогномически — не его я типаж, или те, кто говорит, что я хреновая актриса, что смотреть меня невозможно. И все же образы, которые я воплощаю на экране, для большинства понятны»
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О политике
«Я аполитична. Я считаю очень важным, когда у человека есть возможность высказаться по поводу того, что происходит в его стране, иметь мнение по этому поводу, бороться, но точно так же он должен иметь право не иметь никакого мнения. А в последнее время отсутствие четкой позиции, ассоциации себя либо с теми, либо с другими вызывает большее раздражение, чем когда твое мнение просто не совпадает с мнением большинства. Я придерживаюсь той точки зрения, что имею право не иметь это мнение»
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О делах Павла Устинова и Ивана Голунова
«У нас очень развито коллективное сознание, и в какой-то момент ты понимаешь, что не можешь промолчать, что тебе тоже нужно крикнуть в толпу — чтобы про тебя вдруг не подумали, что ты не с ними.
Я, как и все, очень переживала за Устинова, но быть в этом хоре не хотела — потому что так ты не выражаешь свое мнение, тебе просто неловко промолчать — я против этого. Быть в публичном пространстве все время мне несимпатично»
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«Я говорю о том, что когда ты входишь в этот поток, то уже не можешь из него выбраться, тебе становится неловко, вдруг тебя не услышат, вдруг ты промолчишь по какому-то поводу. Вот это мне не нравится. Это уже не желание помочь человеку, а твой страх быть не со всеми — это бывает и в одну, и в другую сторону: или за власть топить, или против»
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О политической ангажированности артистов
«Мне, наверное, повезло, я никогда особо не зависела от получения каких-то бюджетных средств. По большому счету, я не вижу ничего ненормального в том, что если ты берешь деньги у государства, то принимаешь его сторону — не в том смысле, что тебя покупают, но ты должен понимать цену этих денег. Если ты взял деньги у государства, ты не можешь в этом фильме ругаться матом — потому что такие правила известны заранее, и возмущаться по этому поводу странно. Если ты против, тогда не бери, тогда ищи в другом месте. У меня не было ситуаций, когда я бы взяла деньги за то, что призывала людей идти за кого-то голосовать. Я не про это»
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Об отношениях с Никитой Михалковым
«Даже если я с ним буду миллион раз не согласна, я никогда не буду делать это публично, потому что он мой отец. У меня нет никаких других мотивов, этот мотив для меня гораздо важнее, чем все остальные, и может оправдать все мои действия. Я могу миллион раз быть с ним не согласна, но никогда не буду выставлять себя оппозиционером на его фоне»
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«Давай разведемся!»
в прокате с 21 ноября 2019 года.