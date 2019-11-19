Любовь Аксёнова, Яна Кошкина и Екатерина Климова попали в сотню самых сексуальных женщин страны

Вот уже 11 лет мужской журнал MAXIM ежегодно публикует рейтинг 100 самых сексуальных женщин страны, и никакие феминистские движения и крики про объективацию не способны сбить редакторов издания с заданного курса. На днях был опубликован обновленный рейтинг 2019 года, возглавляет который по-прежнему модель Ирина Шейк. В первую тройку удалось протиснуться с 6 на 2 место актрисе Любови Аксёновой.
А вот Ирина Старшенбаум, дебютировавшая в прошло году на 53 строчке, медленно, но верно продвигается наверх, заняв 45 место. По-прежнему держится неподалеку от тёти, которая перебралась с 55 на 42 место.