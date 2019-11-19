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Любовь Аксёнова, Яна Кошкина и Екатерина Климова попали в сотню самых сексуальных женщин страны

19 ноября
2019 год

Лайфстайл >>
19 ноября 2019
Вот уже 11 лет мужской журнал MAXIM ежегодно публикует рейтинг 100 самых сексуальных женщин страны, и никакие феминистские движения и крики про объективацию не способны сбить редакторов издания с заданного курса. На днях был опубликован обновленный рейтинг 2019 года, возглавляет который по-прежнему модель Ирина Шейк. В первую тройку удалось протиснуться с 6 на 2 место актрисе Любови Аксёновой.

Любовь Аксёнова, Яна Кошкина и Екатерина Климова попали в сотню самых сексуальных женщин страны
фото: Любовь Аксёнова

Яна Кошкина перескочила с 21 места на 6, а Юлия Франц - с 25 на 9.

Любовь Аксёнова, Яна Кошкина и Екатерина Климова попали в сотню самых сексуальных женщин страны
фото: Яна Кошкина

Возглавившую рейтинг в 2017 году Наталью Рудову понизили до 11 места.

Любовь Аксёнова, Яна Кошкина и Екатерина Климова попали в сотню самых сексуальных женщин страны
фото: Наталья Рудова

Выбравшись в прошлом году с 40 на 31 место, в 2019 году Екатерина Климова подала на развод, и, о чудо, взмыла на 16 строчку.

Любовь Аксёнова, Яна Кошкина и Екатерина Климова попали в сотню самых сексуальных женщин страны
фото: Екатерина Климова

Вместе с ней в первой тридцатке оказались Равшана Куркова (22 место), Зоя Бербер (23 место), Анна Хилькевич (24 место), Ингрид Олеринская (28 место) и Настя Задорожная (30 место).

Любовь Аксёнова, Яна Кошкина и Екатерина Климова попали в сотню самых сексуальных женщин страны
фото: Равшана Куркова

Любовь Аксёнова, Яна Кошкина и Екатерина Климова попали в сотню самых сексуальных женщин страны
фото: Зоя Бербер

Любовь Аксёнова, Яна Кошкина и Екатерина Климова попали в сотню самых сексуальных женщин страны
фото: Настя Задорожная

Виноваты ли пресловутые откровенные сцены из фильма «Текст», не оставившие никакого места фантазии, в том, что Кристина Асмус «упала» с 23 места на 38?

Любовь Аксёнова, Яна Кошкина и Екатерина Климова попали в сотню самых сексуальных женщин страны
фото: Кристина Асмус

А вот Ирина Старшенбаум, дебютировавшая в прошло году на 53 строчке, медленно, но верно продвигается наверх, заняв 45 место. По-прежнему держится неподалеку от тёти, которая перебралась с 55 на 42 место.

Любовь Аксёнова, Яна Кошкина и Екатерина Климова попали в сотню самых сексуальных женщин страны
фото: Ирина Старшенбаум

Любовь Аксёнова, Яна Кошкина и Екатерина Климова попали в сотню самых сексуальных женщин страны
фото: Анна Старшенбаум

Драматическое падение настигло Сашу Бортич (с 26 на 47 место), Светлану Ходченкову (с 34 на 49 место), Настасью Самбурскую (с 30 на 56 место) и Екатерину Варнаву (с 36 на 63 место)

Любовь Аксёнова, Яна Кошкина и Екатерина Климова попали в сотню самых сексуальных женщин страны
фото: Светлана Ходченкова

Любовь Аксёнова, Яна Кошкина и Екатерина Климова попали в сотню самых сексуальных женщин страны
фото: Екатерина Варнава

Но самый длительный перелёт в конец рейтинга совершили Любовь Толкалина (с 37 на 81 место) и Дарья Мельникова (с 48 на 98 место).

Любовь Аксёнова, Яна Кошкина и Екатерина Климова попали в сотню самых сексуальных женщин страны
фото: Любовь Толкалина

Любовь Аксёнова, Яна Кошкина и Екатерина Климова попали в сотню самых сексуальных женщин страны
фото: Дарья Мельникова
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фотографии >>
Любовь Аксёнова, Яна Кошкина и Екатерина Климова попали в сотню самых сексуальных женщин страны фотографии
Любовь Аксёнова, Яна Кошкина и Екатерина Климова попали в сотню самых сексуальных женщин страны фотографии
Любовь Аксёнова, Яна Кошкина и Екатерина Климова попали в сотню самых сексуальных женщин страны фотографии
Любовь Аксёнова, Яна Кошкина и Екатерина Климова попали в сотню самых сексуальных женщин страны фотографии
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