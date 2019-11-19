Юрия Соломина госпитализировали в одну из больниц Москвы

Художественный руководитель Малого театра, народный артист СССР Юрий Соломин
был госпитализирован в одну из больниц Москвы. За несколько дней до госпитализации 84-летний Юрий Мефодьевич пытался справиться с очень высокой температурой на дому, но в итоге решил вызвать Скорую помощь. Фельдшеры настояли на госпитализации с подозрением на пневмонию.
Через несколько часов после госпитализации директор театра Тамара Михайлова
сообщила, что состояние Соломина стабилизировалось: «Юрий Мефодьевич чувствует себя нормально. Не знаю, кто наводит такую панику. Просто у него поднялась температура, и чтобы не рисковать, решили положить в больницу, чтобы был под наблюдением врачей. Сейчас все в порядке, и думаю, дня через три его выпишут»
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