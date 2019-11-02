«Это поколение дружелюбное, асексуальное, неконфликтное»: Анна Михалкова о детях

В преддверии выхода в прокат фильма Анны Пармас«Давай разведемся!» исполнительница главной роли Анна Михалкова дала интервью российскому изданию «Vogue». Актриса рассказала о странных проявлениях народной любви, воспитании детей и отношении к феминизму.
О странных проявлениях народной любви
«Те, кто читает мой Инстаграм, через некоторое время начинают думать, что они со мной живут одной семьей, воспитывают вместе со мной детей. Соцсети, конечно, сокращают дистанцию до минимума. И наконец, есть кинозрители. Тут все зависит от того, какой фильм вышел последним. Вообще женщины часто ассоциируют меня с собой, подбегают, целуют — это приятная народная любовь. Хотя бывают и смешные ситуации, когда меня путают с моей героиней. После «Обычной женщины» меня спрашивали: «Как вы могли?!». Как будто это я сутенерша-убийца. Думаю, после «Давай разведемся!» у меня прибавится поклонниц среди женщин средних лет».
О женской многофункциональности и старомодном страхе одиночества
«К сорока годам женщина начинает выполнять функции не только свои, но и мужские. В сорок у мужчин случается кризис, они начинают искать себя, копаться в своей жизни, а женщина продолжает тянуть семейную лямку за двоих, просто потому, что больше некому. Это давно известно, но сейчас тема нашла отражение в медиа-пространстве, потому что изменилась психология людей. Традиционное воспитание внушало женщине, что она должна выйти замуж, родить, и её так всем этим загружали, что страх остаться одной становился непереносимым. А в «Давай разведемся!» главная мысль заключается в том, что ничего страшного в одиночестве нет, что сегодня можно самой со всем справиться, реализоваться. Больше не надо жить с кем-то, чтобы почувствовать себя полноценной. И фильм Анны Пармас - хорошая терапия для тех, кто рефлексирует на эту тему».
О феминизме и движении #MeeToo
«Феминизм, движение #MeeToo мне совершенно несимпатичны. Возможно, потому, что я как женщина полностью себя реализовала. Я вижу в таких заявлениях трансляцию какой-то жизненной невостребованности.
Мой старший сын Андрей сейчас был в Америке, стал знакомиться с девушкой и на вопрос «Как тебя зовут?» услышал вместо имени: «Я — феминистка». Что это значит? В этом есть вызов, но непонятно, против чего идет борьба. Как ни странно, любой феминизм заканчивается, когда женщина приходит к власти. Первым делом она убирает представительниц своего пола.
Мне нравится, когда мужчина остается мужчиной, а женщина — женщиной. А уж равные права нам еще советская власть обеспечила».
фото: Анна Михалкова с сыновьями Андреем и Сергеем
О воспитании сыновей и поколении современных подростков
«Парни должны уметь принимать решения и нести ответственность. Но вообще у сегодняшних детей безмятежная жизнь, им не надо ни за что бороться, поэтому инстинкты притупляются. Это поколение дружелюбное, асексуальное, неконфликтное. Это первое поколение детей, которое дружит со своими родителями, в том числе и потому, что мое поколение было довольно долго инфантильным. Не факт, что это хорошо. В любом случае все трое — мое лучшее произведение».