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«Сердечный приступ - одно из лучших событий в моей жизни»: Антонио Бандерас о смене приоритетов

2 ноября
2019 год

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2 ноября 2019
Антонио Бандерас стал гостем праздничного выпуска шоу Джимми Киммела, в котором, среди прочего, рассказал о перенесенном в позапрошлом году сердечном приступе и о череде случайностей, спасших ему жизнь.

«Сердечный приступ - одно из лучших событий в моей жизни»: Антонио Бандерас о смене приоритетов
фото: Антонио Бандерас и Джимми Киммел отмечают Хэллоуин

«Думаю, что причина произошедшего была в том, что я вел не очень правильный образ жизни. Нет, я не злоупотреблял алкоголем, но очень много курил - вероятно, одна из самых глупых привычек в моей жизни. Но в конечном итоге, мне очень повезло. Потому что сердечный приступ меняет жизнь моментально. Это было что-то вроде предупреждения. Но вот что самое интересное - вечером накануне этого «происшествия» у моей подруги разболелась голова. У нас не было дома лекарств, поэтому она вышла купить каких-нибудь обезболивающих средств. Аптека была закрыта, поэтому она пошла в магазин и купила там аспирин - единственное средство, которое она смогла найти. Она набрала еще каких-то продуктов, и когда подошла к кассе, кассирша обратила ее внимание на то, что она что-то уронила по дороге. Это были те самые таблетки аспирина. Она вернулась, подобрала их, заплатила и отправилась домой. На следующее утро, когда я почувствовал симптомы сердечного приступа - а я отчетливо осознавал, что происходит, - она положила таблетку аспирина мне под язык. И это спасло мне жизнь.
Я получил второй шанс. И кое-что изменилось в моей жизни с тех пор. В первую очередь, приоритеты. Вещи, которым я уделял много лишнего внимания, перестали иметь какую-то важность для меня. На первый план вышли действительно реальные ценности: моя дочь, мои друзья, моя семья и мое актерское призвание. Так что в каком-то смысле, как бы глупо это не звучало, сердечный приступ - одно из лучших событий в моей жизни».

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«Сердечный приступ - одно из лучших событий в моей жизни»: Антонио Бандерас о смене приоритетов фотографии
«Сердечный приступ - одно из лучших событий в моей жизни»: Антонио Бандерас о смене приоритетов фотографии
«Сердечный приступ - одно из лучших событий в моей жизни»: Антонио Бандерас о смене приоритетов фотографии
«Сердечный приступ - одно из лучших событий в моей жизни»: Антонио Бандерас о смене приоритетов фотографии
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