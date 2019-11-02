Леонардо ДиКаприо обменялся обещаниями с Гретой Тунберг

Полгода назад медиа-пространство сотрясли заявления шведской школьницы Греты Тунберг
, прогулявшей школу ради одиночного пикета у здания парламента. На повестке дня у Греты тогда и сейчас - глобальное потепление и ярость по отношению к тем, кто отрицает эту проблему
из меркантильных соображений
. Грета отказалась ходить в школу, пока политики (и прочие олигархи) не начнут соблюдать условия Парижского соглашения по вопросам климата. И своим упорством достаточно быстро нажила себе миллионы недоброжелателей и поклонников. Среди последних - актриса Джейн Фонда
, которую уже не раз арестовывали за одиночные пикеты
, и неравнодушный к проблемам экологии Леонардо ДиКаприо
. О встрече с Тунберг, которой уже прочат Нобелевскую премию мира, актёр рассказал на своей страничке в Инстаграме
.
«Лишь несколько раз в истории человечества голос одного человека раздавался с такой силой и влиянием - и Грета Тунберг стала рупором нашего времени. История рассудит нас за то, что мы делаем сегодня, предоставляя будущим поколениям гарантию на то, что они будут наслаждаться пригодной для жизни планетой, которую мы воспринимаем как должное. Надеюсь, что послание Греты - сигнал тревоги для лидеров по всему миру о том, что время бездействия подошло к концу. Благодаря Грете и другим молодым активистам я с оптимизмом смотрю в будущее. Для меня было честью провести время с Гретой. Мы обязались поддерживать друг друга в надежде на светлое будущее для нашей планеты»
.