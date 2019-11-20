«ПрожекторПерисХилтон» возвращается в новом составе

Информационно-развлекательная программа «ПрожекторПерисХилтон» выходила на Первом канале с 2008 по 2017 год с перерывом в несколько лет. Иван Ургант
, Сергей Светлаков
, Гарик Мартиросян
и Александр Цекало
сидели на метафорической советской кухне, обсуждая газетные статьи и высказывания политических деятелей. Прерывал эти безвредные эскапады какой-нибудь именитый гость, заявлявшийся на чай.
Программа имела огромный успех, и многие зрители почувствовали себя осиротевшими, когда шоу сняли с эфира. Но хорошая новость заключается в том, что «ПрожекторПерисХилтон» возвращается в формате живого шоу и немного укороченном составе. 10 декабря 2019 года в московском клубе Adrenaline Stadium и 22 декабря на санкт-петербургской «Сибур Арене» Уранту, Светлакову и Мартиросяну придется искать замены всем шуткам и издевательствам над Александром Цекало. А впрочем, когда отсутствие человека мешало его друзьям подшучивать над ним?
Секрет исчезновения Александра Цекало раскроют во время первого концерта сами участники. В пресс-службе проекта утверждают, что интрига будет сохраняться вплоть до 10 декабря.
«Наши концерты – чистая импровизация. У нас нет никакого редактора. И мы никак заранее к нашим шоу не готовимся. К тому же, это камерная история. Как всегда, соберутся люди, которым такой формат интересен, которых ничего в нем не обидит. Будем шутить про политику, шоу-бизнес, интернет»
, - пообещал Сергей Светлаков.