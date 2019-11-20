«Это чудовищный, животный образ жизни»: Валерия Гай Германика об абортах

Режиссёр Валерия Гай Германика стала гостьей очередного выпуска youtube-шоу «Осторожно, Собчак!», в котором рассказала о своём отношении к суррогатному материнству, абортам, об образовании детей и предназначении мужчин.
Выпуск снимался, когда Валерия была на последнем месяце беременности (она родила в начале ноября, так и не обнародовав пол и имя ребёнка). Мы не успели понять, когда и как, но Валерия сменила дреды на крестик и резко воцерквилась. Она даже отдала дочерей Северину и Октавию в православную школу: «Они учатся в частной православной школе - школа номер такой-то святого такого-то, не хочу называть. Я знала, кто там учится - дети священников есть, из многодетных семей, знала атмосферу, камерность. Все факторы сошлись идеально».
В разговоре об отношении православия к суррогатному материнству, геям и абортам Валерия показала себя хранителем традиционных ценностей: «Ты меня не спрашивай, как я к этому отношусь. Я это (суррогатное материнство - прим.ред.) не понимаю. Я считаю, что человек - не товар. Суррогатное материнство - это торговля ребёнком, человеком. Либералы за аборты. Но это парадокс для меня. Это дикий постмодернизм для меня, который не укладывается ни во что. Потому что они за права человека, но первое право человека - это право на жизнь.
Я не могу судить или оценивать. Но аборты я не могу понять: позанималась сексом, а потом утилизировала плод. Класс. И это мы называем свободой. Это самые вонючие, мерзкие, гниющие когти апокалипсиса, на мой взгляд. Это чудовищный, животный образ жизни. Ты просто как свинья живешь. Если ты просто позанимался сексом, у тебя порвался презерватив, ты пошёл утилитарно просто сделал аборт, вышел и дальше пошёл».
На вопрос Собчак, что бы сделала Германика, если бы к ней за советом пришла подруга, забеременевшая от насильника, Валерия ответила, что посоветовала бы ей родить: «Я сказала бы, что я ей помогу».
Соображения Валерии о муже и о предназначении мужчины тоже выправились в сторону конвенциональных ценностей: «Первая обязанность мужчины перед Богом - согревать и питать жену. Раньше я была одна, по-настоящему одна. У меня никого не было, я сама обеспечивала семью. И это нормально, когда в твоей жизни появляется ответственный мужчина, который готов это всё делать. Он мужчина.
Я настолько сейчас выстраиваю свою историю кинематографическую. Мне сказали американцы (я стараюсь сейчас выйти на этот рынок, что-то снимать там): «Нам нравится, что ты этим одержима, ты не можешь не снимать. И у тебя есть свой почерк».