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Кино в Третьяковке: Ирина Апексимова, Екатерина Гусева и Фанни Ардан

20 ноября
2019 год

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20 ноября 2019
19 ноября в Третьяковской галерее состоялась грандиозная российская премьера нового фильма Николя Бедоса «Прекрасная эпоха» - комедии о художнике, переживающем кризис в отношениях с женой. Узнав о компании, которая предоставляет в качестве услуги восстановление любой эпохи до мельчайших деталей, художник решает снова пережить тот день, когда он встретился с любовью всей своей жизни. Исполнительница одной из главных ролей, звезда мирового кино Фанни Ардан специально прилетела в Москву, чтобы представить фильм российской публике.

Кино в Третьяковке: Ирина Апексимова, Екатерина Гусева и Фанни Ардан
фото: Фанни Ардан

Кино в Третьяковке: Ирина Апексимова, Екатерина Гусева и Фанни Ардан
фото: Фанни Ардан

Кино в Третьяковке: Ирина Апексимова, Екатерина Гусева и Фанни Ардан
фото: Фанни Ардан

Среди гостей премьеры были замечены Светлана Камынина, Екатерина Гусева, Ирина Апексимова, Полина Максимова и другие.

Кино в Третьяковке: Ирина Апексимова, Екатерина Гусева и Фанни Ардан
фото: Екатерина Гусева

Кино в Третьяковке: Ирина Апексимова, Екатерина Гусева и Фанни Ардан
фото: Ирина Апексимова

Кино в Третьяковке: Ирина Апексимова, Екатерина Гусева и Фанни Ардан
фото: Эвелина Хромченко

Кино в Третьяковке: Ирина Апексимова, Екатерина Гусева и Фанни Ардан
фото: Светлана Камынина

Кино в Третьяковке: Ирина Апексимова, Екатерина Гусева и Фанни Ардан
фото: Дмитрий Хрусталёв

Кино в Третьяковке: Ирина Апексимова, Екатерина Гусева и Фанни Ардан
фото: Полина Максимова и Егор Корешков

«Прекрасная эпоха» в прокате с 28 ноября.

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Кино в Третьяковке: Ирина Апексимова, Екатерина Гусева и Фанни Ардан фотографии
Кино в Третьяковке: Ирина Апексимова, Екатерина Гусева и Фанни Ардан фотографии
Кино в Третьяковке: Ирина Апексимова, Екатерина Гусева и Фанни Ардан фотографии
Кино в Третьяковке: Ирина Апексимова, Екатерина Гусева и Фанни Ардан фотографии
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