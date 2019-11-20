Кино в Третьяковке: Ирина Апексимова, Екатерина Гусева и Фанни Ардан

19 ноября в Третьяковской галерее состоялась грандиозная российская премьера нового фильма Николя Бедоса«Прекрасная эпоха» - комедии о художнике, переживающем кризис в отношениях с женой. Узнав о компании, которая предоставляет в качестве услуги восстановление любой эпохи до мельчайших деталей, художник решает снова пережить тот день, когда он встретился с любовью всей своей жизни. Исполнительница одной из главных ролей, звезда мирового кино Фанни Ардан специально прилетела в Москву, чтобы представить фильм российской публике.