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«У нас словно раскрылись глаза»: Евгений Миронов о пожарах в Сибири и строительстве китайского завода на Байкале

21 ноября
2019 год

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21 ноября 2019
15 сентября 2019 года на сцене «Театра Наций» состоялась премьера спектакля «Дядя Ваня», который поставил руководитель парижского театра «Одеон» Стефан Брауншвейг. В своей постановке чеховской пьесы Брауншвейг сделал упор на монолог доктора Астрова о вырубке лесов, сынтерпретировав его как предчувствие экологической катастрофы.

«У нас словно раскрылись глаза»: Евгений Миронов о пожарах в Сибири и строительстве китайского завода на Байкале

Задействованные в постановке актёры Евгений Миронов, Елизавета Боярская, Юлия Пересильд, Анатолий Белый и Виктор Вержбицкий снялись в фотосессии, призывающей обратить внимание на экологию. Освещать позицию актёров в вопросах, касающихся проблем экологии, взялся журнал «Hello!». На протяжении недели в издании будут выходить небольшие интервью, в которых актёры расскажут, как поменялось их отношение к окружающей среде после участия в постановке, и что лично они делают, чтобы улучшить жизнь на планете.
Елизавета Боярская, играющая в спектакле Елену Андреевну, уже поведала изданию о своём вкладе в осознанное потребление. Следом было опубликовано интервью Евгения Миронова (ему досталась роль Войницкого), который поразмышлял об ответственности и о роли искусства в формировании экологического дискурса.

Об ответственности

«Не бывает таких точек, когда человек думает: «Вот до этого жил как попало, а с сегодняшнего дня буду брать ответственность на себя». Жизнь готовит нас постепенно, окружая людьми, посылая разные испытания. Со временем нарастает некая броня, которая позволяет держать удар. Я, например, не был лидером ни в классе, ни потом на курсе. Но родители воспитали меня так, что я должен отвечать не только за себя. Вначале — за родных, потом — за людей, которые волею судьбы оказались рядом».

«У нас словно раскрылись глаза»: Евгений Миронов о пожарах в Сибири и строительстве китайского завода на Байкале

О роли искусства в формировании экологического дискурса

«Искусство само по себе не может ничего спасти, но оно может заставить задуматься. Может предостеречь, сформировать мнение, задать настроение… У нас в театре большой зал — на 552 человека. Если двое из них выйдут после «Дяди Вани» с желанием что-то сделать для сохранения окружающей среды, значит, их примеру потом последуют другие 2 человека. Возникнет цепная реакция. И вот уже о проблемах экологии пишет журнал, телевидение снимает сюжеты, какие-то решения принимаются на государственном уровне. Это работает только так, и никак иначе».

«В случае со спектаклем «Дядя Ваня» экологическую составляющую в тексте Чехова разглядел режиссер Стефан Брауншвейг. Ему как европейцу стало очевидно, что несколько строк в монологе Астрова могут прозвучать сильнее, если всех героев перенести в атмосферу надвигающейся экологической катастрофы. И Стефану потребовалось много сил и упорства, чтобы заразить своей идеей нас, актеров. Мы начали работать над спектаклем, когда еще не было никаких страшных новостей о лесных пожарах в Сибири. А потом Сибирь начала задыхаться от дыма. И у нас словно раскрылись глаза. Недавно вот, например, принималось решение о строительстве на Байкале китайского завода, и я уже думал, как можно эту ситуацию предотвратить, чье внимание обратить. Будущее нашей планеты стало меня волновать гораздо сильнее».
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«Раньше я носила мех, теперь нет»: Елизавета Боярская об осознанном потреблении
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фотографии >>
«У нас словно раскрылись глаза»: Евгений Миронов о пожарах в Сибири и строительстве китайского завода на Байкале фотографии
«У нас словно раскрылись глаза»: Евгений Миронов о пожарах в Сибири и строительстве китайского завода на Байкале фотографии
«У нас словно раскрылись глаза»: Евгений Миронов о пожарах в Сибири и строительстве китайского завода на Байкале фотографии
«У нас словно раскрылись глаза»: Евгений Миронов о пожарах в Сибири и строительстве китайского завода на Байкале фотографии
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