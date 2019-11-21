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Кристен Белл и Идина Менцель получили звезды на Аллее славы в Голливуде

21 ноября
2019 год

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21 ноября 2019
Кристен Белл и Идина Менцель удостоились звезд на голливудской Аллее славы.

Кристен Белл и Идина Менцель получили звезды на Аллее славы в Голливуде

Девушки дружат не только на экране, но и в обычной жизни. Актрисы, подарившие голос главным героиням мультфильма «Холодное сердце», были счастливы стать частью истории. Они обнимались, поздравляли друг друга и фотографировались.

Кристен и Идина также успели прокомментировать выход второй части мультфильма. Девушки заметили, что герои мультипликационного фильма растут вместе со зрителем, поэтому «Холодное сердце 2» будет таким же захватывающим и интересным, как и первая часть.

«Наши персонажи повзрослели, их ждут новые приключения и истории. И если вы думаете, что сами за это время изменились и вам не понравится новый мультик, то глубоко ошибаетесь»!
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Кристен Белл и Идина Менцель получили звезды на Аллее славы в Голливуде фотографии
Кристен Белл и Идина Менцель получили звезды на Аллее славы в Голливуде фотографии
Кристен Белл и Идина Менцель получили звезды на Аллее славы в Голливуде фотографии
Кристен Белл и Идина Менцель получили звезды на Аллее славы в Голливуде фотографии
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