Кристен Белл и Идина Менцель получили звезды на Аллее славы в Голливуде

Кристен Белл
и Идина Менцель
удостоились звезд на голливудской Аллее славы.
Девушки дружат не только на экране, но и в обычной жизни. Актрисы, подарившие голос главным героиням мультфильма «Холодное сердце»
, были счастливы стать частью истории. Они обнимались, поздравляли друг друга и фотографировались.
Кристен и Идина также успели прокомментировать выход второй части мультфильма. Девушки заметили, что герои мультипликационного фильма растут вместе со зрителем, поэтому «Холодное сердце 2»
будет таким же захватывающим и интересным, как и первая часть.
«Наши персонажи повзрослели, их ждут новые приключения и истории. И если вы думаете, что сами за это время изменились и вам не понравится новый мультик, то глубоко ошибаетесь»!