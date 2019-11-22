«Первые попытки создать семью — часто как рваные блины» : Алексей Чадов о жизни после развода, детстве и смене имени

Накануне выхода фильма «Аванпост» Алексей Чадов
дал интервью изданию «7 дней», в котором рассказал о своем детстве, юности, смене фамилии и отношениях после развода.
Алексей Чадов поделился, в какой обстановке проходили его детство и юность. Он вспомнил вечные очереди и еду по талонам.
«Мы росли в Солнцево, в 90-е. Нам улица все показывала. Мы все время проводили во дворе. Играли в ниндзя и хотели ими стать. Арматура со строек была нашими мечами… И жизнь была другая — все по талонам. За продуктами очередь. Чтобы как-то нам с мамой и братом помочь, дедушка в четыре утра становился в очередь к магазину, чтобы можно было купить сахар, колбасу».
Актер заметил, что порой приходилось нелегко, но даже в трудные времена его семья пыталась найти выход из сложившейся ситуации.
«Помню: вот наступает зима, а у нас с братом нет теплых ботинок. И вот мы идем, а рядом с помойкой лежит большая картонная коробка от телевизора. Только начали люди приобретать какую-то зарубежную технику. Мы пнули ее пару раз, а оттуда пакетик вылетает с пультом. Люди еще не привыкли к тому, что есть пульт и он отдельно упакован. Мы этот пульт принесли домой, и мама продала его в комиссионке за шесть тысяч рублей. На которые мы купили две пары замечательных зимних ботинок, я их до сих пор помню. Как говорится, Бог дал…»
В сознательном возрасте Алексей и его брат начали зарабатывать деньги самостоятельно, однако не всегда такой заработок был безопасным.
«Когда я подрос, стал сам зарабатывать, машины мыл бандитам, потом подтянул Андрюху к бизнесу. Как-то после нашего мытья на одной иномарке остались царапины. Вода была с песком, мы ее из болота ведрами таскали, а браткам говорили, что приносим из дома. К счастью, все обошлось, а могло бы закончиться как угодно, тогда был полный беспредел. Если бы решили наказать, нас бы даже никто не искал».
Актер рассказал и о смене имени. До 16 лет он был Александром Чадовым, однако позже в документах появилось имя Алексей.
«Я никогда не отзывался на Александра, не знаю почему. Папа с мамой назвали меня в последний момент, когда документы надо было подавать, они никак не могли определиться с именем. Мама Львом хотела назвать, я бы сейчас был Лев Чадов, волосы бы отрастил. В общем, как-то с именем Александр не сложилось у меня. И бабушка, мамина мама, придумала звать меня Алексеем, Алешей. Вот на Алешу я начал отзываться… Можно сказать, лично поучаствовал в выборе имени. Такой характер».
Алексей также рассказал о жизни после развода с Агнией Дитковските
. Актер заявил, что первому браку всегда присущ максимализм, с годами он проходит. Он также отметил, что жизнь гораздо ярче и интересней, когда в ней больше событий.
«Первые отношения, первые браки, первые попытки создать семью — часто как рваные блины. Сейчас вспоминаешь это даже весело, как ребячество какое-то. Время все расставляет на свои места аккуратненько, грамотно. Главное — суть не потерять во всей этой суете. Не потерять мужика в себе… Дело надо свое любить, а семья — это все, знаете… Предпринимать кучу усилий, чтобы наконец-то навсегда скрепить себя правильными узами, я не буду… Раньше хотелось прожить с одним человеком всю жизнь в любви. Мы все в юности максималисты. Сейчас я понимаю: не обязательно к этому стремиться. Вообще, чем ярче жизнь, тем интереснее… Я знаю ребят, у них три брака, и они все со своими женами, мужьями, детьми собираются, общаются. Я, например, раньше не мог этого понять, а сейчас принимаю. Мы все равно родственники и родственные души. Особенно когда нас связывают дети».