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«Этот тип знал толк в настоящем кино» : Кира Найтли о Харви Вайнштейне

22 ноября
2019 год

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22 ноября 2019
Кира Найтли дала откровенное интервью, в котором рассказала о трудностях материнства и вспомнила о том, как раздевалась перед камерой. Актриса также объяснила, почему не встала на защиту коллег во время обвинений Харви Вайнштейна в домогательствах.

«Этот тип знал толк в настоящем кино» : Кира Найтли о Харви Вайнштейне

Кира Найтли рассказала о том, как ей приходится совмещать материнство и съемки. Актриса призналась, что кормление грудью – непростой процесс, который требует концентрации. По той же причине актриса совсем не занимается собственным внешним видом, за это ответственность несут ее стилист и парикмахер.

«Я работаю шесть часов с перерывами на сцеживание молока, прежде чем отправляюсь домой к своей малышке Делайле. Так что у меня всегда есть в запасе молоко в холодильнике на случай, если дома не хватит. Конечно, это все очень непросто, но как-то справляюсь. Собираться на работу мне, если честно, помогают мои парикмахер, стилист, визажист и другие люди из моей команды. Даже причесаться сама не могу. И не знаю, во что меня оденут, — приносят какие-то вещи и наряжают в них».

Актриса также объяснила, почему не поддержала своих коллег, выступивших с обвинениями против Харви Вайнштейна. Кира призналась, что не считает истории актрис убедительными.

«Этот тип знал толк в настоящем кино» : Кира Найтли о Харви Вайнштейне

«Прежде всего, не так уж хорошо я его знала. А главное — мне он никакого ущерба не нанес. Ни морального, ни физического. Больше всего мы контактировали в связи с фильмом «Игра в имитацию». Правда, я снималась беременной. Да и вообще, может, я просто не в его вкусе? Конечно, я знала, что он бабник. Все это знали. Такое не скроешь — видно всегда невооруженным глазом. Но, честно говоря, думала, это у него происходит по обоюдному согласию. И я, опять же, никогда не слышала, что он кого-то изнасиловал. Всем отлично было известно и что Харви — жуткий хам, задира и хулиган. Кто не слышал его воплей, ругани и визга? Но все эти истории с приглашениями актрис в номер, требованиями сделать ему массаж и все прочее как-то не представляются мне убедительными... Особенно обвинения в том, что у него была фабрика по производству наркотиков. По-моему, это чушь полная. Зачем? И в конце-то концов, что бы там ни было, но этот тип знал толк в настоящем кино».

 С недавних пор Кира Найтли отказалась сниматься в фильмах обнаженной. Актриса отметила, что раньше для нее не составляло труда предстать на экране голой, однако после родов Кира решила оставить это дело ее дублерше.

«У меня есть прекрасная дублерша, и у нее замечательно красивое тело. Не то чтобы я переживала из-за своего, просто я подумала — нет, хватит. Рожала, мне уже за тридцать... А эта милая женщина с большим удовольствием меня заменяет. Я раньше снималась в них сама и чувствовала себя абсолютно комфортно. Но сейчас так больше себя не чувствую. И не потому, что недовольна своим телом. Лично я совершенно счастлива. Но стоять обнаженной перед группой мужчин, а потом смотреть на себя голую на экране? Зачем? К счастью, мне это больше не нужно делать».  
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«Этот тип знал толк в настоящем кино» : Кира Найтли о Харви Вайнштейне фотографии
«Этот тип знал толк в настоящем кино» : Кира Найтли о Харви Вайнштейне фотографии
«Этот тип знал толк в настоящем кино» : Кира Найтли о Харви Вайнштейне фотографии
«Этот тип знал толк в настоящем кино» : Кира Найтли о Харви Вайнштейне фотографии
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