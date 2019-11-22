Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Я не уважаю движение, основанное на доносах» : Фанни Ардан о #MeToo

22 ноября
2019 год

Лайфстайл >>
22 ноября 2019
Недавно отметившая свой юбилей Фанни Ардан в недавнем интервью интернет-изданию Meduza рассказала о том, как часто артисты старше 40 лет появляются на экранах. Она также высказала свои мысли по поводу движения MeToo и поразмышляла о феминизме.

«Я не уважаю движение, основанное на доносах» : Фанни Ардан о #MeToo

Прежде всего актриса затронула тему редкого появления на экранах главных героев в исполнении актеров в возрасте от 40 и старше.

«Уверена, что в кино есть место для всех: и главному герою, которому 18 лет, и тому, которому за 70, — все зависит от истории, которую вы хотите рассказать. Например, в фильме «Прекрасная эпоха» Николя Бедо главную роль играет почти 70-летний Даниель Отей».

Фанни Ардан рассказала и о том, как относится к феминизму.

«Я принадлежу к тому поколению, при котором феминистское движение набрало свою мощь. Но моя жизнь так сложилась, что я росла в окружении мужчин: моего отца, деда, дядей, братьев, — и я всегда была о них очень высокого мнения. Они никогда не причиняли мне вреда, я всегда их уважала, а они уважали меня, я их любила, они меня любили, они многому меня научили. С одной стороны, я никогда не воспринимала мужчину как врага, с другой — мне никогда не нужен был никакой дополнительный закон, чтобы действовать и делать то, что я хотела».

«Я не уважаю движение, основанное на доносах» : Фанни Ардан о #MeToo

Актриса заявила, что не хочет ставить рамки и относить себя к феминисткам или каким-либо другим движениям, она заметила, что именно по этой причине никогда не вступит в политическую партию.

«Мой выбор может показаться феминистским, но я не делю людей в зависимости от их пола, ведь прежде чем быть мужчиной или женщиной, мы — люди. Я не хочу, чтобы меня помещали в гетто феминизма, я хочу быть свободной и хочу быть противоречивой. Я всегда считала, что богатство человека заключается в том, чтобы быть противоречивым. Именно поэтому я никогда не вступала и не вступлю ни в какую политическую партию с ее строгой генеральной линией и очень четкой позицией по всем вопросам».

Фанни Ардан добавила, что не уважает движение MeToo, объединившее женщин, испытавших сексуальное насилие. Ардан заметила, что для нее это сравнимо с доносами и далеко от настоящего правосудия.

«Я не уважаю движение, основанное на доносах. Я предпочитаю доверять правосудию, я ненавижу, когда пресса занимается линчеванием, не имея на руках доказательств.Отсутствие веры в правосудие — это конец демократии. Пресса не может играть роль суда — это очень опасно, здесь заканчивается свобода и начинается мракобесие, диктат гетто. Все это порождает страх быть исключенным из общества. А вы представляете, что можно делать с людьми, охваченными страхом, — ужасные вещи. Вспомните хотя бы время маккартизма в США, тогда все жили в страхе, все обвиняли всех, сейчас мы называем этот период истории черным. Часто такие движения начинались именно в Америке».
версия для печати
Ссылки по теме
Кино в Третьяковке: Ирина Апексимова, Екатерина Гусева и Фанни Ардан
Юбилей Фанни Ардан
Фанни Ардан едет в Санкт-Петербург представлять «Марию до Каллас»
Поиск по меткам
дискриминацияЖенщиныЗвёздыоткровениеполитика
персоны
Фанни АрданНиколя БедоДаниэль Отёй
фильмы
Прекрасная эпоха

фотографии >>
«Я не уважаю движение, основанное на доносах» : Фанни Ардан о #MeToo фотографии
«Я не уважаю движение, основанное на доносах» : Фанни Ардан о #MeToo фотографии
«Я не уважаю движение, основанное на доносах» : Фанни Ардан о #MeToo фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Третьяк
18 ноября ушёл из жизни актёр Владимир Третьяк.
Гавхар Шарипова
18 ноября скончалась актриса Гавхар Шарипова.
Виктор Фёдоров-Вишняков
17 ноября ушёл из жизни актёр Виктор Фёдоров-Вишняков.
Владимир Лопухов
17 ноября ушёл из жизни артист балета Владимир Лопухов.

День рождения >>

Василий Бочкарёв
Валентина Владимирова
Лянка Грыу
Александр Ильин (младший)
Дилноза Кубаева
Гасан Мамедов
Карина Мишулина
Вероника Пляшкевич
Ольга Субботина
Эдуард Флёров
Роберт Вон
Скарлетт Йоханссон
Джейми Ли Кёртис
Мадс Миккельсен
Джеральдин Пэйдж
Брюс Пэйн
Марк Руффало
все родившиеся 22 ноября >>

Афиша кино >>

Агент Эмерсон
боевик, приключения
США, 2019
Великий диктатор
сатирическая комедия
США, 1940
Кровь
драма
Россия, 2018
Аббатство Даунтон
драма
Великобритания, 2019
Давай разведёмся
комедия
Россия, 2019
Аванпост
фантастическая драма
Россия, 2019
Корпоративные животные
комедия, фильм ужасов
США, 2019
Малыш Джо
драма, научная фантастика
Австрия, Великобритания, Германия, 2019
Эспен в королевстве троллей
приключения
Норвегия, 2017
Lil Peep: всё для всех
биография
США, 2019
Вайолет Эвергарден: Вечность и призрак пера
драма, семейное кино
Япония, 2019
Король Слон
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Иран, Ливан, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен