«Я не уважаю движение, основанное на доносах» : Фанни Ардан о #MeToo

Недавно отметившая свой юбилей Фанни Ардан
в недавнем интервью интернет-изданию Meduza
рассказала о том, как часто артисты старше 40 лет появляются на экранах. Она также высказала свои мысли по поводу движения MeToo и поразмышляла о феминизме.
Прежде всего актриса затронула тему редкого появления на экранах главных героев в исполнении актеров в возрасте от 40 и старше.
«Уверена, что в кино есть место для всех: и главному герою, которому 18 лет, и тому, которому за 70, — все зависит от истории, которую вы хотите рассказать. Например, в фильме «Прекрасная эпоха» Николя Бедо главную роль играет почти 70-летний Даниель Отей».
Фанни Ардан рассказала и о том, как относится к феминизму.
«Я принадлежу к тому поколению, при котором феминистское движение набрало свою мощь. Но моя жизнь так сложилась, что я росла в окружении мужчин: моего отца, деда, дядей, братьев, — и я всегда была о них очень высокого мнения. Они никогда не причиняли мне вреда, я всегда их уважала, а они уважали меня, я их любила, они меня любили, они многому меня научили. С одной стороны, я никогда не воспринимала мужчину как врага, с другой — мне никогда не нужен был никакой дополнительный закон, чтобы действовать и делать то, что я хотела».
Актриса заявила, что не хочет ставить рамки и относить себя к феминисткам или каким-либо другим движениям, она заметила, что именно по этой причине никогда не вступит в политическую партию.
«Мой выбор может показаться феминистским, но я не делю людей в зависимости от их пола, ведь прежде чем быть мужчиной или женщиной, мы — люди. Я не хочу, чтобы меня помещали в гетто феминизма, я хочу быть свободной и хочу быть противоречивой. Я всегда считала, что богатство человека заключается в том, чтобы быть противоречивым. Именно поэтому я никогда не вступала и не вступлю ни в какую политическую партию с ее строгой генеральной линией и очень четкой позицией по всем вопросам».
Фанни Ардан добавила, что не уважает движение MeToo, объединившее женщин, испытавших сексуальное насилие. Ардан заметила, что для нее это сравнимо с доносами и далеко от настоящего правосудия.
«Я не уважаю движение, основанное на доносах. Я предпочитаю доверять правосудию, я ненавижу, когда пресса занимается линчеванием, не имея на руках доказательств.Отсутствие веры в правосудие — это конец демократии. Пресса не может играть роль суда — это очень опасно, здесь заканчивается свобода и начинается мракобесие, диктат гетто. Все это порождает страх быть исключенным из общества. А вы представляете, что можно делать с людьми, охваченными страхом, — ужасные вещи. Вспомните хотя бы время маккартизма в США, тогда все жили в страхе, все обвиняли всех, сейчас мы называем этот период истории черным. Часто такие движения начинались именно в Америке».