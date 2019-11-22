«Это всё за гранью человечности»: Семья Анастасии Заворотнюк прокомментировала свежие новости об актрисе

21 ноября в Инстаграм-аккаунте, который был создан для поддержки Анастасии Заворотнюк
, которая сейчас борется с тяжелым заболеванием, появился пост, опровергающий информацию о том, что актриса умерла
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В после опубликован скриншот переписки, которым с близкими Анастасии Заворотнюк поделилась знакомая журналистка. Родные актрисы полны решимости выяснить, кто из персонала клиники спекулирует на чужом несчастье (и нарушает врачебную этику), распуская подобные слухи.
«Эту переписку прислала одна наша знакомая журналистка, желающая нам добра и искренне переживающая, правду ли говорят. Так вот, это всё за гранью этики, здравого смысла и человечности. Да, люди так не поступают. Так могут поступать только существа низшего звена. Если кому-то вдруг очень скучно жить без «жареных фактов», тогда, может быть, просто стоит заняться своими близкими, побеспокоиться об их здоровье и благополучии?
И главное - нет, это неправда! Всех неравнодушных снова благодарим за ваши молитвы и добрые слова!
P.S. Мы передадим этот скрин в клинику, на которую ссылается «осведомленный источник». Очень желаем выяснить, кто из персонала является автором этой мерзости. У клиники прекрасная репутация, и вряд ли кому-то нечистоплотному позволят безнаказанно ее пятнать. Всем добра!!!»
Но это ещё не всё. В сети появились новости о том, что муж актрисы, фигурист Петр Чернышёв, давно мечтает развестись с женой, но не может из-за её болезни. Начав ревизию пасквилей, семья актрисы не оставила без внимания и эту «новость»
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«А в этом случае издания ссылаются на якобы «друга семьи». Хочется вспомнить известную поговорку, что с такими друзьями не нужны враги. Только это не наш случай, потому что реальные, а не придуманные прессой друзья у нас самые надежные и лучшие. Мы хотим пожелать всем, чтобы у каждого из вас в жизни был человек, который будет с вами и в радостные моменты, которых у Насти и Петра было уже много и будет еще больше, и в непростые времена, которые нужно пережить вместе. Настоящая любовь существует, мы свидетели!»