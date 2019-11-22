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Династия: Никита Михалков, Анна Михалкова и Надежда Михалкова

22 ноября
2019 год

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22 ноября 2019
20 ноября в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера дебютной комедии Анны Пармас «Давай разведёмся!» c Анной Михалковой, Фёдором Лавровым и Антоном Филипенко в главных ролях.

Династия: Никита Михалков, Анна Михалкова и Надежда Михалкова
фото: Анна Пармас

Династия: Никита Михалков, Анна Михалкова и Надежда Михалкова
фото: Антон Филипенко

Династия: Никита Михалков, Анна Михалкова и Надежда Михалкова
фото: Фёдор Лавров

Династия: Никита Михалков, Анна Михалкова и Надежда Михалкова
фото: Никита Михалков и Анна Михалкова

Династия: Никита Михалков, Анна Михалкова и Надежда Михалкова
фото: Светлана Камынина

Премьеру посетили Константин Эрнст, Зоя Бербер, Борис Дергачёв, министр культуры РФ Владимир Мединский, а также добрая половина династи Михалковых: Надежда, Степан, Никита Сергеевич и Артём.

Династия: Никита Михалков, Анна Михалкова и Надежда Михалкова
фото: Анна Котова-Дерябина

Династия: Никита Михалков, Анна Михалкова и Надежда Михалкова
фото: Борис Дергачёв и Зоя Бербер

Династия: Никита Михалков, Анна Михалкова и Надежда Михалкова
фото: Степан Михалков

Династия: Никита Михалков, Анна Михалкова и Надежда Михалкова
фото: Сергей Сельянов, Анна Михалкова и Константин Эрнст

Династия: Никита Михалков, Анна Михалкова и Надежда Михалкова
фото: Надежда Михалкова

«Давай разведёмся!» в прокате с 21 ноября 2019 года.

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Династия: Никита Михалков, Анна Михалкова и Надежда Михалкова фотографии
Династия: Никита Михалков, Анна Михалкова и Надежда Михалкова фотографии
Династия: Никита Михалков, Анна Михалкова и Надежда Михалкова фотографии
Династия: Никита Михалков, Анна Михалкова и Надежда Михалкова фотографии
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