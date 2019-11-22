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22 ноября 2019
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Династия: Никита Михалков, Анна Михалкова и Надежда Михалкова
Династия: Никита Михалков, Анна Михалкова и Надежда Михалкова
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22 ноября 2019
20 ноября в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера дебютной комедии
Анны Пармас
«
Давай разведёмся!
» c
Анной Михалковой
,
Фёдором Лавровым
и
Антоном Филипенко
в главных ролях.
фото: Анна Пармас
фото: Антон Филипенко
фото: Фёдор Лавров
фото: Никита Михалков и Анна Михалкова
фото: Светлана Камынина
Премьеру посетили
Константин Эрнст
,
Зоя Бербер
,
Борис Дергачёв
, министр культуры РФ
Владимир Мединский
, а также добрая половина династи Михалковых:
Надежда
,
Степан
,
Никита Сергеевич
и
Артём
.
фото: Анна Котова-Дерябина
фото: Борис Дергачёв и Зоя Бербер
фото: Степан Михалков
фото: Сергей Сельянов, Анна Михалкова и Константин Эрнст
фото: Надежда Михалкова
«
Давай разведёмся!
» в прокате с 21 ноября 2019 года.
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