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«Всё теперь имеет смысл»: Фрида Пинто выходит замуж

22 ноября
2019 год

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22 ноября 2019
Сегодня актриса Фрида Пинто, известная по фильму «Миллионер из трущоб», поделилась в своём Инстаграм-аккаунте новостью о том, что она выходит замуж. Избранником актрисы оказался известный фотограф и тревел-блогер Кори Тран.

«Всё теперь имеет смысл»: Фрида Пинто выходит замуж

Об их отношениях заговорили ещё в прошлом году, когда фотографы запечатлели их вместе на трибуне теннисного турнира US Open. Вместе они уже около двух лет, а предложение фотограф решил сделать аккурат в свой 33-й день рождения. Согласие актрисы он назвал лучшим подарком, который только мог себе представить.

«Всё теперь имеет смысл»: Фрида Пинто выходит замуж

«Всё теперь имеет смысл. Жизнь имеет смысл, мир имеет смысл, прошлые слезы и испытания имеют смысл, то, что мудрые бывшие говорили о любви, имеет смысл. Где бы я теперь не находилась, всё имеет смысл. Моя любовь, ты самое прекрасное творение, которое я встречала», - написала Фрида в своём Инстаграме.

«Всё теперь имеет смысл»: Фрида Пинто выходит замуж
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«Всё теперь имеет смысл»: Фрида Пинто выходит замуж фотографии
«Всё теперь имеет смысл»: Фрида Пинто выходит замуж фотографии
«Всё теперь имеет смысл»: Фрида Пинто выходит замуж фотографии
«Всё теперь имеет смысл»: Фрида Пинто выходит замуж фотографии
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