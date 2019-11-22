«Всё теперь имеет смысл»: Фрида Пинто выходит замуж

Сегодня актриса Фрида Пинто
, известная по фильму «Миллионер из трущоб»
, поделилась в своём Инстаграм-аккаунте новостью о том, что она выходит замуж
. Избранником актрисы оказался известный фотограф и тревел-блогер Кори Тран.
Об их отношениях заговорили ещё в прошлом году, когда фотографы запечатлели их вместе на трибуне теннисного турнира US Open. Вместе они уже около двух лет, а предложение фотограф решил сделать аккурат в свой 33-й день рождения. Согласие актрисы он назвал лучшим подарком, который только мог себе представить.
«Всё теперь имеет смысл. Жизнь имеет смысл, мир имеет смысл, прошлые слезы и испытания имеют смысл, то, что мудрые бывшие говорили о любви, имеет смысл. Где бы я теперь не находилась, всё имеет смысл. Моя любовь, ты самое прекрасное творение, которое я встречала»
, - написала Фрида в своём Инстаграме.