Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Три сестры: Аня Чиповская, Юлия Пересильд и Юлия Снигирь

22 ноября
2019 год

Лайфстайл >>
22 ноября 2019
21 ноября в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась светская премьера фильма «Конец сезона» - драма о трёх сестрах, проживающих в маленьком прибалтийском городке в мечтах о возвращении «в Москву, в Москву, в Москву!» Картину зрителям представили режиссёр Константин Худяков и актёры Юлия Снигирь, Аня Чиповская, Юлия Пересильд, Дмитрий Ендальцев и Андрюс Паулавичюс.

Три сестры: Аня Чиповская, Юлия Пересильд и Юлия Снигирь
фото: Юлия Снигирь

Три сестры: Аня Чиповская, Юлия Пересильд и Юлия Снигирь
фото: Юлия Пересильд

Три сестры: Аня Чиповская, Юлия Пересильд и Юлия Снигирь
фото: Дмитрий Ендальцев и Аня Чиповская

Среди гостей премьеры были Наталья Андрейченко, Маруся Фомина, Наташа Королёва и другие.

Три сестры: Аня Чиповская, Юлия Пересильд и Юлия Снигирь
фото: Наталья Андрейченко

Три сестры: Аня Чиповская, Юлия Пересильд и Юлия Снигирь
фото: Маруся Фомина и Алексей Киселёв

Три сестры: Аня Чиповская, Юлия Пересильд и Юлия Снигирь
фото: Наташа Королёва с сыном

Три сестры: Аня Чиповская, Юлия Пересильд и Юлия Снигирь
фото: Иван Колесников

«Конец сезона» в прокате с 5 декабря 2019 года.

версия для печати
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекпремьерастиль
персоны
Наталья АндрейченкоЮлий ГусманДмитрий ЕндальцевИван КолесниковЕгор КончаловскийНаташа КоролёваАндрюс ПаулавичюсЮлия ПересильдЮлия СнигирьМария ФоминаКонстантин ХудяковАнна Чиповская
фильмы
Конец сезона

фотографии >>
Три сестры: Аня Чиповская, Юлия Пересильд и Юлия Снигирь фотографии
Три сестры: Аня Чиповская, Юлия Пересильд и Юлия Снигирь фотографии
Три сестры: Аня Чиповская, Юлия Пересильд и Юлия Снигирь фотографии
Три сестры: Аня Чиповская, Юлия Пересильд и Юлия Снигирь фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Третьяк
18 ноября ушёл из жизни актёр Владимир Третьяк.
Гавхар Шарипова
18 ноября скончалась актриса Гавхар Шарипова.
Виктор Фёдоров-Вишняков
17 ноября ушёл из жизни актёр Виктор Фёдоров-Вишняков.
Владимир Лопухов
17 ноября ушёл из жизни артист балета Владимир Лопухов.

День рождения >>

Василий Бочкарёв
Валентина Владимирова
Лянка Грыу
Александр Ильин (младший)
Дилноза Кубаева
Гасан Мамедов
Карина Мишулина
Вероника Пляшкевич
Ольга Субботина
Эдуард Флёров
Роберт Вон
Скарлетт Йоханссон
Джейми Ли Кёртис
Мадс Миккельсен
Джеральдин Пэйдж
Брюс Пэйн
Марк Руффало
все родившиеся 22 ноября >>

Афиша кино >>

Агент Эмерсон
боевик, приключения
США, 2019
Великий диктатор
сатирическая комедия
США, 1940
Кровь
драма
Россия, 2018
Аббатство Даунтон
драма
Великобритания, 2019
Аванпост
фантастическая драма
Россия, 2019
Давай разведёмся
комедия
Россия, 2019
Корпоративные животные
комедия, фильм ужасов
США, 2019
Малыш Джо
драма, научная фантастика
Австрия, Великобритания, Германия, 2019
Эспен в королевстве троллей
приключения
Норвегия, 2017
Lil Peep: всё для всех
биография
США, 2019
Вайолет Эвергарден: Вечность и призрак пера
драма, семейное кино
Япония, 2019
Король Слон
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Иран, Ливан, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен